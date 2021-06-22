Беспорядки в Бишкеке. Допросили Эльвиру Сурабалдиеву

Экс-вице-премьер-министра Эльвиру Сурабалдиеву допросили в МВД в связи с митингами в октябре 2020 года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Эльвира Сурабалдиева напомнила, что, согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу, начато досудебное производство по поводу массовых беспорядков. И за весь период уже допросили тысячу активных участников митингов 5-9 октября.

«Чего хотели? Моего видения событий. Так как есть аудио и видео, сделанные соответствующими органами, прессой и выданные в те дни мною лично в эфир, добавлять было особо нечего, просто подтвердила свои слова и действия тех дней», — отметила она.

Фото скриншот со страницы Эльвиры Сурабалдиевой

Экс-вице-премьер-министр добавила, что это уже второй ее поход к силовикам в июне. Первый раз она была на допросе 10 июня в качестве свидетеля по делу «Кумтора» — по вопросу Водного кодекса, в который были внесены изменения в 2017 году.

«Существуют рабочие группы, в составе которых сотрудники ГКНБ, МВД и Генеральной прокуратуры. Они вызывают на допрос депутатов 5-го и 6-го созывов, а также чиновников разных времен, имевших какое-либо отношение к теме законопроектов по «Кумтору». В 2017 году, будучи депутатом от провластной (этот пункт имел значение) фракции СДПК, голосовала против разрушения ледников. Но с 22 против и 63 за поправки, давшие добро на разрушение ледников Лысый и Давыдов, были приняты парламентом», — отметила она.

Эльвира Сурабалдиева добавила, что следователи в прокуратуре и в МВД, протоколируя, вели себя корректно, не было никакого нажима.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Под стражей остается Фарид Ниязов, другим изменили меру пресечения на домашний арест. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В начале июня бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.