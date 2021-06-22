23:44
USD 84.52
EUR 100.51
RUB 1.15
Власть
Сюжет: Ситуация с «Кумтором»

Беспорядки в Бишкеке. Допросили Эльвиру Сурабалдиеву

Экс-вице-премьер-министра Эльвиру Сурабалдиеву допросили в МВД в связи с митингами в октябре 2020 года. Об этом она написала на своей странице в Facebook.

Эльвира Сурабалдиева напомнила, что, согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу, начато досудебное производство по поводу массовых беспорядков. И за весь период уже допросили тысячу активных участников митингов 5-9 октября.

«Чего хотели? Моего видения событий. Так как есть аудио и видео, сделанные соответствующими органами, прессой и выданные в те дни мною лично в эфир, добавлять было особо нечего, просто подтвердила свои слова и действия тех дней», — отметила она.

скриншот со страницы Эльвиры Сурабалдиевой
Фото скриншот со страницы Эльвиры Сурабалдиевой

Экс-вице-премьер-министр добавила, что это уже второй ее поход к силовикам в июне. Первый раз она была на допросе 10 июня в качестве свидетеля по делу «Кумтора» — по вопросу Водного кодекса, в который были внесены изменения в 2017 году.

«Существуют рабочие группы, в составе которых сотрудники ГКНБ, МВД и Генеральной прокуратуры. Они вызывают на допрос депутатов 5-го и 6-го созывов, а также чиновников разных времен, имевших какое-либо отношение к теме законопроектов по «Кумтору». В 2017 году, будучи депутатом от провластной (этот пункт имел значение) фракции СДПК, голосовала против разрушения ледников. Но с 22 против и 63 за поправки, давшие добро на разрушение ледников Лысый и Давыдов, были приняты парламентом», — отметила она.

Эльвира Сурабалдиева добавила, что следователи в прокуратуре и в МВД, протоколируя, вели себя корректно, не было никакого нажима.

Напомним, 5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Под стражей остается Фарид Ниязов, другим изменили меру пресечения на домашний арест. В мае был задержан лидер партии «Туран» Жениш Молдокматов. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека.

Уголовные дела по «Кумтору» расследует ГКНБ. В начале июня бывшие и действующие депутаты парламента Торобай Зулпукаров, Исхак Пирматов водворены в СИЗО ГКНБ на два месяца. Решением суда арестованы экс-премьер-министр Омурбек Бабанов, бывшие спикер парламента Асылбек Жээнбеков и первый вице-премьер-министр Тайырбек Сарпашев. Сторонники считают, что аресты политически мотивированы. Двух бывших депутатов Таланта Узакбаева и Алмазбека Баатырбекова освободили из-под стражи. Они согласились сотрудничать со следствием.
Ссылка: https://24.kg/vlast/198538/
просмотров: 285
Версия для печати
Материалы по теме
Дело «Кумтора». Почему суд по аресту Бабанова проходил закрыто, объяснил эксперт
Дело «Кумтора». Адвокаты потребовали доставить в суд Исхака Пирматова
Дело «Кумтора». Омурбека Бабанова оставили под стражей
Дело «Кумтора». Между приставами и родственниками Бабанова произошла перепалка
Дело «Кумтора». Депутатов не впустили на меру пресечения Омурбеку Бабанову
Беспорядки в Бишкеке. Клару Сооронкулову вызвали на допрос в МВД
Российский мультимиллионер Александр Лебедев побывал на «Кумторе»
Дело «Кумтора». Адвокат Омурбека Бабанова грозится подать в суд на ОТРК за ложь
Дело «Кумтора». Обвинения Омурбека Бабанова несостоятельны, считают сторонники
Дело «Кумтора». Роза Айтматова обеспокоена арестами, напоминающими репрессии
Популярные новости
Должен&nbsp;ли Улукбек Марипов уйти в&nbsp;отставку? Опрос Должен ли Улукбек Марипов уйти в отставку? Опрос
Садыр Жапаров отреагировал на&nbsp;некорректное высказывание депутата о&nbsp;дунганах Садыр Жапаров отреагировал на некорректное высказывание депутата о дунганах
Повторные выборы. Первые нарушения, первые требования, первые предупреждения Повторные выборы. Первые нарушения, первые требования, первые предупреждения
Третья волна COVID-19. В&nbsp;случае обострения ситуации выборы перенесут Третья волна COVID-19. В случае обострения ситуации выборы перенесут
Бизнес
Dos Credobank дарит добро Dos Credobank дарит добро
EURO-2020: Хорватия&nbsp;&mdash; Шотландия, Словакия&nbsp;&mdash; Испания эксклюзивно на&nbsp;O!TV EURO-2020: Хорватия — Шотландия, Словакия — Испания эксклюзивно на O!TV
Программа Нарендры Моди Make in&nbsp;India стимулирует промышленность страны Программа Нарендры Моди Make in India стимулирует промышленность страны
Газифицируйте дома и&nbsp;объекты в&nbsp;рассрочку без процентов с&nbsp;1&nbsp;июля Газифицируйте дома и объекты в рассрочку без процентов с 1 июля
22 июня, вторник
23:28
Горожанин просит мэрию отремонтировать раскрошенный тротуар в центре Бишкека Горожанин просит мэрию отремонтировать раскрошенный тро...
23:27
Беспорядки в Бишкеке. Допросили Эльвиру Сурабалдиеву
23:03
Повторные выборы. Бюллетени передадут ТИК до 3 июля
22:34
На объездной дороге стихийных торговцев оштрафовали на 54 тысячи сомов
22:19
Глава МИД Кыргызстана встретился с послами Бангладеш, Кореи, Хорватии и Кипра