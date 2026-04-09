Права мигрантов и барьеры. О чем говорили в Жогорку Кенеше с послом России

Председатель комитета по международным делам, обороне, безопасности и миграции Жогорку Кенеша Эльвира Сурабалдиева встретилась с послом России в Кыргызстане Сергеем Вакуновым. Об этом сообщили в пресс-службе парламента.

Основное внимание на встрече уделили вопросам трудовой миграции. Эльвира Сурабалдиева обозначила наиболее актуальные проблемы, с которыми сталкиваются граждане КР, работающие в РФ. В их числе — необходимость соблюдения прав мигрантов и снижение административных барьеров.

«Позитивно оцениваем инициативу по открытию представительства прокуратуры Кыргызской Республики в Российской Федерации как дополнительного механизма защиты прав наших граждан», — отметила она.

В свою очередь Сергей Вакунов сообщил, что российская сторона принимает меры по упорядочению миграционных процессов и устранению негативных факторов в этой сфере. По его словам, утвержденная концепция миграционной политики РФ на 2026-2030 годы предусматривает дифференцированный подход к регулированию миграции, в том числе с учетом статуса стран — участниц Евразийского экономического союза, для граждан которых планируется создать более благоприятные условия.

Кроме того, стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, включая торгово-экономическое и культурно-гуманитарное взаимодействие. Отдельно отмечена важность продолжения межпарламентского диалога.

По итогам встречи стороны подтвердили готовность к дальнейшему укреплению кыргызско-российских отношений.