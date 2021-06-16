Исчезновение Орхана Инанды. Депутат считает, дело имеет политическую подоплеку

Сегодня депутаты парламента заслушали информацию правоохранительных органов по вопросу исчезновения руководителя школ «Сапат» Орхана Инанды.

По словам нардепа Дастана Бекешева, похитить человека стало все равно что курицу украсть.

«Открыто скажу: в обществе идут разговоры о том, что Орхана Инанды уже нет в стране. Если бы он здесь умер, его тело нашли бы. Нет ли здесь политики?» — спросил депутат.

Замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев ответил, что ему неизвестно, имеется ли в деле об исчезновении Орхана Инанды политическая подоплека. При этом, по его словам, у милиции есть версии.

Дастан Бекешев отметил, что турецкие СМИ распространяют информацию о том, что власти Кыргызстана сами это сделали. «Если не завтра, то через пять, десять лет правда выйдет. Кто бы это ни был, выяснится — наши спецслужбы или их. Я думаю, что этого человека нет в Кыргызстане. Когда это все выйдет, возбудят дела. Если бы не было политики и это были члены ОПГ, они бы уже давно вышли. Человек просто так не исчезает. Милиция стала слабой», — сказал Дастан Бекешев.

Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обращалась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.