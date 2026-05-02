Экс-депутата Эльмурзу Сатыбалдиева оштрафовали за курение в общественном месте

Депутата Жогорку Кенеша VII созыва Эльмурзу Сатыбалдиева оштрафовали согласно статье 83 Кодекса о правонарушениях. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ошской области.

Отмечается, что было распространено видео — бывший нардеп курил на центральном стадионе Узгена во время праздничного мероприятия, приуроченного к 1 мая.

В милиции заявили, что решение о штрафе вынесено по данному факту, и подчеркнули, что требования о соблюдении норм закона относятся ко всем гражданам.

Согласно статье 83 Кодекса о правонарушениях, курение табачных изделий в неустановленных местах влечет наложение штрафа на физических лиц в размере 30 расчетных показателей (3 тысячи сомов).

В марте этого года за курение в общественном месте к административной ответственности привлечен министр внутренних дел Улан Ниязбеков. Тогда тоже поводом стало видео, распространившееся в социальных сетях. 
