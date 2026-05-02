Мэрия Бишкека ответила на жалобы о высыхании деревьев из-за жука-усача

В мэрии Бишкека прокомментировали жалобу горожанки на высыхание деревьев, которое, по ее словам, связано с распространением жука-усача.

Тополя высыхают в Бишкеке из-за жуков-усачей

Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, по информации МП «Бишкекзеленстрой», в столице уже начаты работы по обработке зеленых насаждений от вредителей, включая жука-усача и минирующих пилильщиков.

Обработка проводится во всех районах города — в парках, скверах и вдоль уличных посадок. Работы организованы по графику в ночное время — с 23.00 до 4.00, чтобы минимизировать неудобства для жителей.

Специалисты предприятия параллельно проводят обследование состояния деревьев, чтобы выявить степень повреждений и определить необходимые меры по их сохранению.

В мэрии заверили, что ситуация находится на контроле, а все необходимые мероприятия по защите зеленых насаждений продолжаются.

Ранее жительница Бишкека пожаловалась на состояние тополей на пересечении улиц Орозбекова и Баялинова. По ее словам, деревья поражены жуками-усачами и могут представлять опасность.
В Сокулукском районе высадили сотни деревьев
Тополя высыхают в Бишкеке из-за жуков-усачей
В Бишкеке стартует масштабная ночная обработка зеленых насаждений от вредителей
На улице Курманджан Датки в Оше высадили почти тысячу деревьев
В бишкекском Парке дружбы Кыргызстана и Азербайджана высадили 100 деревьев
Часть прошлогодних саженцев погибли в бишкекском сквере имени Горького
Территорию бывшего кладбища в городе Ош превращают в зеленую зону
На улице Ауэзова спилят сухие тополя. Мэрия Бишкека обещает сделать там оазис
В мэрии Бишкека объяснили, почему выпиливают деревья на улице Махатмы Ганди
Более 8,2 миллиона деревьев и кустарников высажено по КР в 2025 году
