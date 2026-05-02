Дания уже месяц не может сформировать правительство из-за внутренних разногласий

В Дании после выборов, прошедших в конце марта, партии так и не смогли договориться о создании устойчивой коалиции. Несмотря на победу социал-демократов, ни одна политическая сила не получила большинства, сообщает РИА Новости со ссылкой на датские СМИ.

Переговоры продолжаются уже более 30 дней, и главным камнем преткновения остаются экономические вопросы. Явка на выборах составила 84 процента — это самый низкий показатель с 1990 года. Для Дании, где традиционно фиксируется высокая электоральная активность, это заметное снижение.

Для сравнения, после выборов 2022-го формирование правительства заняло 45 дней — тогда это стало рекордом. Предыдущий максимум держался с 1975 года, когда переговоры продолжались 36 дней. Премьер-министр Метте Фредериксен, ушедшая в отставку после выборов, заявила, что в парламент прошли 12 партий, каждая из которых стремится попасть в правительство, но не готова идти на компромиссы с другими.
Материалы по теме
Президент Кыргызстана призвал депутатов работать с правительством в согласии
Депутат призвал кабмин не на бумаге, а на деле улучшать жизнь кыргызстанцев
Конец эпохи конвертов. Почта Дании перестанет отправлять письма с 2026 года
Госорганам поручено ускорить работу с документами в системе «Инфодокс»
В Дании обнаружили уникальный фрагмент шлема эпохи до викингов
Премьер Гренландии заявил о стремлении к независимости от Дании — Reuters
В Пекине состоялось заседание межправкомиссии Кыргызстана и Китая
Напротив резиденции планируют построить правительственный городок из 19 зданий
Путин выполнил волю Пригожина. Шойгу больше не министр обороны
Акылбек Жапаров с директором АБР обсудил проект ГЭС «Камбар-Ата-1»
Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты
Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение
Из-за изменения русла реки Чу Кыргызстан теряет свои территории
Раз вспомнили нас — слушайте правду. Активист ответил Ташиеву
К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
2 мая, суббота
09:54
Дания уже месяц не может сформировать правительство из-за внутренних разногласий Дания уже месяц не может сформировать правительство из-...
09:51
Экс-депутата Эльмурзу Сатыбалдиева оштрафовали за курение в общественном месте
09:46
Жители Бишкека просят очистить арык от бетонных конструкций в центре города
09:04
Закон об обмене кредитной информацией подписал президент Кыргызстана
09:02
Международная олимпиада танца Центральной Азии пройдет в Бишкеке
1 мая, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 2 мая: ожидаются дожди с грозами