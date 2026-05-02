Дания уже месяц не может сформировать правительство из-за внутренних разногласий

В Дании после выборов, прошедших в конце марта, партии так и не смогли договориться о создании устойчивой коалиции. Несмотря на победу социал-демократов, ни одна политическая сила не получила большинства, сообщает РИА Новости со ссылкой на датские СМИ.

Переговоры продолжаются уже более 30 дней, и главным камнем преткновения остаются экономические вопросы. Явка на выборах составила 84 процента — это самый низкий показатель с 1990 года. Для Дании, где традиционно фиксируется высокая электоральная активность, это заметное снижение.

Для сравнения, после выборов 2022-го формирование правительства заняло 45 дней — тогда это стало рекордом. Предыдущий максимум держался с 1975 года, когда переговоры продолжались 36 дней. Премьер-министр Метте Фредериксен, ушедшая в отставку после выборов, заявила, что в парламент прошли 12 партий, каждая из которых стремится попасть в правительство, но не готова идти на компромиссы с другими.