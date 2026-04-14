В ЖК предлагают штрафовать глав ТСЖ за отказ от дачи отчетов

В ЖК предлагают штрафовать в 200 расчетных показателей глав товариществ собственников жилья за отказ от дачи отчетов, а также членов ТСЖ за неуплату домовых сборов. Об этом на заседании комитета по судебно-правовым вопросам, правопорядку, борьбе с преступностью и противодействию коррупции Жогорку Кенеша при обсуждении проекта Закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам прозрачности управления домами» (первое чтение) заявил инициатор поправок Дастан Бекешев.

По его словам, сегодня вокруг деятельности ТСЖ возникает много споров и конфликтов.

«Соседи ругаются, судятся друг с другом вместо того, чтобы решать сообща вопросы и жить мирно. Но без таких товариществ тоже никак нельзя — хозяйственные вопросы дома просто перестанут решаться. Пришло время упорядочить деятельность ТСЖ, так как закон о таких объединениях сильно устарел. В первую очередь, речь идет о цифровизации деятельности ТСЖ.

Так, предлагается ввести онлайн-участие членов ТСЖ на собраниях, внедрение электронных протоколов и онлайн-голосование для принятия того или иного решения. Это усилит эффективность работы объединений жильцов», — отметил Дастан Бекешев.

Он добавил, что поступает много жалоб на глав ТСЖ, которые не дают отчет о проделанной работе.

«Их обвиняют в том, что они кладут собранные деньги в карман, используют их не по назначению. В ответ председатели ТСЖ говорят, что их работу критикуют только жалобщики, а 70 процентов членов ТСЖ не платят. Поэтому я предлагаю дать местным властям полномочия по наложению штрафов как на глав ТСЖ при отказе от дачи отчетов, так и на злостных неплательщиков взносов. Сначала будет возможность досудебного решения вопроса, и если только не смогут договориться стороны, то будет налагаться штраф. При этом предлагается, что все собранные средства ТСЖ должны храниться не в кармане председателя, а в банке», — добавил нардеп.

При этом Дастан Бекешев отметил, что законопроектом предлагается назначать глав ТСЖ на три года.

«Практика показала, что два года, как сейчас, этого мало для работы. Минюст тоже предложил установить срок в три года, и я согласен с этим. Однако кабмин в лице Минстроя дал отрицательное заключение на мой законопроект, не понимаю, почему», — заметил он.

Депутаты задали вопрос: признаются ли жильцы дома автоматически членами ТСЖ? Дастан Бекешев отметил, что сегодня по законодательству надо писать заявление о вступлении в ТСЖ и это добровольное желание.

«Нередко получается, что живут в доме 100 человек, а членами ТСЖ являются всего 10. В законе прописывается, что владельцы квартир автоматически становятся членами ТСЖ и без заявления о вступлении», — добавил Дастан Бекешев.