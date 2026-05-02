Сель в Гульчо: последствия ликвидированы за четыре дня

В мэрии Гульчо выразили благодарность Министерству чрезвычайных ситуаций за оперативную помощь в ликвидации последствий селя, вызванного проливными дождями. Осадки продолжались два дня, в результате чего пострадали 96 семей.

Как сообщили в муниципалитете города, уже в первый день на место прибыл заместитель главы МЧС, который лично координировал работы. На следующий день ситуацию проинспектировал министр. К ликвидации последствий были привлечены все необходимые силы и техника.

В течение четырех дней спасатели и коммунальные службы практически полностью устранили последствия стихии.

Мэр Гульчо Нурсултан Тажибаев от себя лично, мэрии и жителей города выразил благодарность министру, его заместителям и всему личному составу МЧС. Пострадавшие также отметили оперативность и слаженность действий служб.

Фото пресс-службы МЧС. Мэр Гульчо Нурсултан Тажибаев

Напомним, в Алайском районе Ошской области 27 апреля из-за сильных дождей сошли селевые потоки. Стихия затронула территорию Гульчо — селевые воды подтопили дворы жилых домов.