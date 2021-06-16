Орхан Инанды не сможет покинуть Кыргызстан. Милиция выставила запрет

Руководителя международного образовательного учреждения «Сапат» Орхана Инанды разыскивают в том числе по международным каналам. Об этом на заседании парламента сообщил замминистра внутренних дел Нурбек Абдиев.

По его словам, правоохранители ищут пропавшего без вести в парках, вдоль железных дорог, в гостиницах, гаражных кооперативах, развлекательных центрах, на крышах домов.

Читайте по теме Исчезновение Орхана Инанды. Сторонники кыргызстанца вновь вышли на митинг

«Мы изъяли видео с камер «Безопасного города». Кроме того, розыск ведется и по линии Интерпола. Выставлен запрет на выезд Орхана Инанды. С 30 мая проверяются пассажиры, вылетевшие через аэропорт «Манас». Что касается обыска посольства Турции, то у нас нет на это права. Мы не можем рассказать все детали, поскольку существует тайна следствия, это может навредить ему», — сказал Нурбек Абдиев.

Напомним, Орхан Инанды пропал 31 мая 2021 года. До сих пор о нем ничего не известно.

Жена президента международного образовательного учреждения «Сапат» Рейхан Инанды ранее дважды обратилась к президенту Садыру Жапарову с просьбой помочь в поисках мужа.

В Октябрьском РУВД Бишкека создана следственно-оперативная группа. Глава государства также поручил ГКНБ и МВД усилить следственно-оперативные мероприятия по поиску гражданина Кыргызстана.

По факту исчезновения бывшего руководителя школы «Сапат» Орхана Инанды возбуждено уголовное дело по статье «Похищение человека».

Его сторонники выходят на акции протеста с 1 июня. Митинги, по их словам, будут проходить до тех пор, пока Орхана Инанды не найдут. Участники бессрочной акции считают, что президента международного образовательного учреждения «Сапат» похитили и к похищению причастны спецслужбы Турции.

Посольство Турции в Кыргызстане опровергло информацию супруги пропавшего Орхана Инанды Рейхан Инанды о том, что его удерживают в здании диппредставительства.