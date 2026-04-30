Общество

Гарантийный фонд Кыргызстана стал членом международной конфедерации ACSIC

ОАО «Гарантийный фонд» стал полноправным членом Азиатской конфедерации институтов дополнительного кредитования (ACSIC). Решение принято в рамках глобального симпозиума по кредитным гарантиям, который завершился в Мумбаи.

Участники из 19 стран и 26 профильных объединений обсудили ключевую задачу — расширение доступа микро-, малых и средних предприятий к финансированию в условиях экономических рисков.

Кыргызстан на площадке представляли заместитель главы правления Гарантийного фонда Рейна Курманкожоева и специалист Бегайым Абдрахманова.

Отметим, с 2024 года КР находился в статусе наблюдателя.

В повестке дня также были включены вопросы об управлении рисками, развитии гарантийных механизмов, зеленом финансировании и поддержке женского предпринимательства.

Индия предложила создать единую цифровую платформу для участников конфедерации. Кыргызстанская делегация выступила с инициативой наполнить ее аналитикой и статистикой, что может усилить практическую ценность для всех участников.
