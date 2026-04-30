Общество

Трансплантацию и помощь пациентам с заболеваниями печени обсудили в Минздраве

В Министерстве здравоохранения КР состоялась рабочая встреча с участием заместителя министра Бакытбека Кадыралиева, депутатов Жогорку Кенеша Жылдыз Эгембердиевой и Жылдыз Курманалиевой, чрезвычайного и полномочного посла Кыргызстана в Индии и в Шри-Ланке по совместительству Аскара Бешимова, а также врачей, представителей профильных организаций и пациентских сообществ.

Основной темой обсуждения стали вопросы развития трансплантации, а также оказания медицинской помощи пациентам с циррозом печени, вызванным хроническими вирусными гепатитами B, C и D, и пациентам после трансплантации печени и почек.

В ходе встречи обозначены ключевые направления, требующие дальнейшей проработки. В частности, речь шла о необходимости поэтапного развития трансплантологической службы в стране, создании условий для проведения операций в отечественных организациях здравоохранения, а также снижении финансовой нагрузки на пациентов, вынужденных обращаться за лечением в зарубежные клиники.

Отдельное внимание уделено вопросам дооперационной подготовки, лабораторной диагностики и послеоперационного наблюдения пациентов, включая обеспечение лекарственной терапии и ведение возможных осложнений. Также обсуждалась необходимость актуализации клинических протоколов, внедрения современных методов лечения и развития клинических исследований.

Участники встречи подчеркнули важность подготовки профильных специалистов, в том числе гепатологов, а также целесообразность создания специализированных гепатологических центров.

Также в ходе встречи озвучены вопросы, с которыми сталкиваются пациенты при лечении за рубежом. Как отметил Аскар Бешимов, отдельные пациенты сталкиваются с трудностями при выборе медицинских организаций, а также с вопросами сопровождения в процессе лечения. В этой связи предложено рассмотреть возможность заключения меморандумов о сотрудничестве между медицинскими организациями Кыргызской Республики и зарубежными клиниками, в том числе в области трансплантологии, что позволит систематизировать взаимодействие, обеспечить обмен опытом и повысить качество оказываемой медицинской помощи.

Представители пациентских сообществ обозначили ряд актуальных вопросов, включая необходимость улучшения учета и статистики по хроническим вирусным гепатитам, повышения доступности лечения, а также усиления наблюдения за пациентами после трансплантации.

По итогам встречи достигнута договоренность о дальнейшем совместном взаимодействии Министерства здравоохранения, депутатского корпуса и экспертного сообщества по выработке решений, направленных на развитие трансплантационной помощи и повышение качества медицинской помощи пациентам.
