Трагедия в Подмосковье. Тела трех кыргызстанцев везут на родину

Тела трех граждан Кыргызстана, погибших в России, доставляют на родину. По предварительным данным, мужчины скончались в Подмосковье от отравления угарным газом.

Ранее российские СМИ сообщали, что трагедия произошла на строительном объекте в Дмитровском районе Московской области, где работали иностранные строители. По одной из версий, причиной смерти стало скопление угарного газа в помещении.

По данным источников, погибшие являются уроженцами Базар-Коргонского района Джалал-Абадской области. Их тела были отправлены в Кыргызстан 30 апреля.

По данным источников один из погибших — 21-летний житель села 1 Мая, второй — мужчина 1996 года рождения из села Правда. Личность третьего уточняется.

В Министерстве иностранных дел Кыргызстана сообщили, что совместно с посольством ведется работа по уточнению всех обстоятельств произошедшего и организации доставки тел на родину.

По информации российских СМИ, погибшие работали на территории жилого комплекса Woodside Residence. Обстоятельства трагедии уточняются.