Ежегодные мировые расходы на рекламу превышают $1 триллион, и неконтролируемое внедрение искусственного интеллекта (ИИ) в ней создаст проблемы для всей цифровой информационной среды. Об этом предупреждают в ООН.

Согласно новой аналитической заметке, рекламная индустрия находится в центре информационных потоков в интернете, а ее решения о распределении бюджетов влияют на то, какой контент производится, продвигается и монетизируется.

В заметке выделен ряд проблем:

Дезинформация и разжигание ненависти: ИИ ускоряет распространение дезинформации и разжигания ненависти, в то время как доходы от рекламы продолжают спонсировать онлайн-материалы — независимо от их качества или достоверности.

Отсутствие прозрачности: непрозрачность работы рекламных систем на базе ИИ может служить прикрытием для мошенничества и неэффективности.

Угроза журналистике: рост контента, созданного ИИ, угрожает жизнеспособности независимой журналистики. Снижение доверия к цифровой среде уже подрывает эффективность рекламных кампаний.

Авторы заметки подчеркивают, что это не только социальные проблемы, но и бизнес-риски. Когда аудитория теряет доверие к платформам, на которых размещается реклама, посещаемость падает, а инвестиции не окупаются.

В докладе эксперты ООН призывают политиков привести механизмы управления ИИ и рекламой в соответствие с международными стандартами, а также сотрудничать с индустрией и гражданским обществом для повышения прозрачности рекламной деятельности.

Рекламодателям рекомендуется добиваться большей прозрачности в цепочках поставок ИИ, отдавать предпочтение качественным медиа, использовать финансовые рычаги, чтобы подталкивать онлайн-платформы к созданию более надежных мер защиты пользователей и потребителей.