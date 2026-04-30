MEGA подвела итоги 2025-го на годовом собрании акционеров

В ЗАО «Альфа Телеком» (ТМ MEGA) состоялось годовое общее собрание акционеров с участием ключевых менеджеров компании. В рамках мероприятия подведены итоги деятельности за 2025-й и обозначены стратегические приоритеты на ближайший период.

По итогам года компания, акционером которого является Государственный банк развития Кыргызской Республики, продемонстрировала устойчивую положительную динамику. Отмечен рост активной и доходообразующей абонентской базы, что свидетельствует о стабильном спросе на услуги MEGA и высокой лояльности пользователей.

Компания при поддержке акционера продолжила активные инвестиции в инфраструктуру. Сегодня сеть MEGA охватывает более 99,9 процента населенной территории страны, включая туристические зоны, ключевые автодороги и труднодоступные регионы, где качество связи существенно улучшено.

Значительное развитие получила цифровая экосистема. В течение года абонентам представлены новые сервисы, обновленные тарифные решения и расширенные возможности приложения MegaPay, которое последовательно трансформируется в полноценный суперапп, объединяющий телеком-услуги, платежи и цифровые сервисы.

Отдельное внимание уделялось социальным и образовательным инициативам. Среди реализованных проектов — программа «IT-мама», направленная на поддержку женщин в освоении цифровых профессий, а также масштабные общественные и корпоративные инициативы, вовлекающие жителей страны.

В компании отмечают, что достигнутые результаты отражают устойчивое развитие, рост клиентской активности и укрепление позиций MEGA на телекоммуникационном рынке.

2025-й стал годом уверенного движения вперед: национальный оператор усилил рыночные позиции, расширил портфель цифровых решений и заложил основу для дальнейшего роста.

На протяжении 20 лет MEGA продолжает реализовывать свою миссию — объединять людей, развивать цифровую инфраструктуру и поддерживать социально значимые проекты. Компания уверена, что 2026 год станет следующим этапом технологического развития и внедрения новых инновационных решений.

