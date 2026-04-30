Происшествия

Документы на дома подделали ради кредитов. В Кара-Суу задержаны экс-чиновники

В Кара-Суу бывшие государственные служащие подозреваются в злоупотреблении должностным положением. Об этом сообщили в Ошском областном управлении внутренних дел.

По данным ведомства, 13 октября 2025 года в Кара-Суйское РУВД обратились трое местных жителей. Они заявили, что неизвестные лица подделали документы на их дома и придомовые участки и использовали их в качестве залога для получения кредитов в банках и финансовых организациях.

Факт был зарегистрирован, после чего началась проверка. По ее итогам возбуждено уголовное дело по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлены и доставлены в следственные органы:

  • бывший глава одного из айыл окмоту Кара-Суйского района 1982 года рождения;
  • специалист по земельным вопросам 1986 года рождения;
  • сотрудник отдела земельного кадастра филиала Госагентства по земельным ресурсам, кадастру, геодезии и картографии 1989 года рождения;
  • ведущий специалист отдела землеустройства 1979 года рождения.

Им предъявлены обвинения.

В настоящее время продолжаются следственные действия. Устанавливаются другие возможные участники преступления.
