KICB открыл счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.

Клиенты KICB имеют возможность осуществлять переводы в евро и британских фунтах стерлингов не только в страны Европейского Союза и Великобритании, но и по всему миру. Продолжая развивать для клиентов банка возможности своей международной партнерской сети, KICB открыл корреспондентские счета в евро и британских фунтах стерлингов в Citibank N.A.

Вместе с ранее открытым счетом в долларах США это дает банку и его клиентам широчайший доступ на рынок услуг по проведению платежей в самых востребованных иностранных валютах через обширную сеть Citibank N.A.

Проводя SWIFT-платежи в евро и британских фунтах стерлингов, а также других валютах через KICB клиенты банка получают:

глобальный охват : возможность проведения платежей в 180+ стран;

: возможность проведения платежей в 180+ стран; высокую скорость: менее одной минуты на перевод (при соответствии комплаенс-требованиям);

менее одной минуты на перевод (при соответствии комплаенс-требованиям); выгодные тарифы: платежи проводятся без комиссий банков-посредников.

KICB всегда предлагает своим клиентам доступ к удобным и эффективным финансовым продуктам.

Празднуя в этом году свой 25-летний юбилей, KICB анонсирует масштабные акции для своих клиентов по переводам. Успейте открыть счет в KICB, чтобы переводить по выгодным тарифам и участвовать в акциях.

Citibank является ведущим банковским партнером для финансовых институтов на трансграничных рынках, глобальным лидером в управлении активами и высоко уважаемым частным банком на внутреннем рынке США. Citi ведет бизнес в около 180 странах и юрисдикциях, предоставляя широкий спектр финансовых продуктов и услуг компаниям, правительствам, инвесторам, организациям и частным лицам. www.citigroup.com

ЗАО «Кыргызский Инвестиционно-Кредитный Банк» (KICB) был создан в 2001 году. Уставный капитал — 23 миллиона долларов США. Банк имеет 59 отделений, включая пункты обслуживания клиентов по всей республике. Первый в Кыргызстане открыл корреспондентские счета в Citibank (США).

Лицензия НБ КР № 046, www.kicb.net