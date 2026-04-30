Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Цена на нефть взлетела до почти $126 за баррель впервые с июня 2022 года

Цена на нефть взлетела до почти $126 за баррель впервые с июня 2022 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Июньские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по состоянию на утро 30 апреля торгуются на уровне $123,86 за баррель. Это почти на 5 процентов выше, чем накануне вечером. За прошедший день подорожание составило около 6 процентов по сравнению с предыдущим днем.

На электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) контракты на эталонную американскую нефть West Texas Intermediate (WTI) на июнь выросли в цене к утру 30 апреля на 2,34 процента, до $109,38 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость увеличилась на 7 процентов.

Основным фактором, влияющим на продолжающийся рост цен на нефть, остается ситуация на Ближнем Востоке. Усилия по урегулированию войны США и Израиля против Ирана зашли в тупик. Накануне президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил изданию Axios, что он против открытия Ормузского пролива, пока не будет достигнуто соглашение с Тегераном по ядерной программе.

Эксперты считают, что блокада может продлиться несколько месяцев.
