По делу бывшего министра иностранных дел КР выявлены новые факты

В рамках расследования уголовного дела в отношении бывшего министра иностранных дел Кыргызской Республики Чингиза Айдарбекова установлены дополнительные эпизоды противоправной деятельности. Об этом сообщает МВД КР.

По его данным, ранее сообщалось о выявлении фактов злоупотребления должностным положением, связанных с нарушениями при использовании бюджетных средств.

В ходе дальнейших следственных действий по месту жительства Чингиза Айдарбекова проведен обыск, в результате которого обнаружены и изъяты документы, свидетельствующие о причастности к незаконному оформлению имущественных активов.

В частности, изъяты 18 квитанций об оплате по договорам долевого участия в строительстве многоквартирного жилого дома, акт сверки, а также три договора долевого участия, оформленные на его имя.

Установлено, что Чингиз Айдарбеков, прибегнув к подделке документов, незаконно оформил себя в качестве учредителя некоммерческого жилищно-строительного кооператива, несмотря на фактическое вступление в него в более поздний период. Используя указанные противоправные действия, он незаконно завладел квартирой и иным недвижимым имуществом, принадлежащим кооперативу.

В результате указанных действий кооперативу причинен имущественный ущерб в особо крупном размере.

Также установлено, что ранее в адрес Министерства иностранных дел Кыргызской Республики поступала вербальная нота из МИД Туркменистана, касающаяся деятельности Чынгыза Эгембердиева в период его работы в дипломатической службе, в том числе связанной с контрабандной деятельностью (алкоголь и табак) и незаконным оформлением виз. Тогда эти действия Эгембердиева были признаны несоответствующими статусу дипломатического работника. В связи с этим указом президента Кыргызской Республики он лишен дипломатических рангов по отрицательным основаниям.

Кроме того, по имеющейся информации, Чингиз Айдарбеков осуществил смену фамилии, ранее он был известен под именем Чынгыз Эгембердиев. Указанные изменения произошли после поступления вербальной ноты, при этом новая фамилия была взята от прапрадеда по линии матери.

Следственные действия продолжаются, принимаются меры по установлению всех обстоятельств дела и иных лиц, причастных к совершению преступлений.

Напомним, что ЦИК не выдает Чингизу Айдарбекову мандат депутата, ссылаясь на то, что ждет заключения МВД КР.