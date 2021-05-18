Отмена итогов выборов в Бишкеке. Айжан Беккоенова не жаловалась в ЦИК

Экс-кандидат в депутаты от партии «Ак Бата» Айжан Беккоенова заявила 24.kg, что не обжаловала решение Бишкекской ТИК в Центризбирком о признании итогов голосования в БГК, прошедшего 11 апреля, недействительными.

По ее словам, она вышла из партии по собственному желанию и никакой связи с этой политорганизацией не поддерживает. «Меня обвинили в подкупе. Хотя я никакого отношения к этому жилмассиву «Ак Бата» не имею. И доказала свою непричастность. В итоге БТИК признала, что их ввели в заблуждение и меня восстановили. Но на повторные выборы пойду уже не с «Ак Батой», — заявила Айжан Беккоенова.

Ранее в ЦИК заявили, что «Эмгек», «Ата Журт Кыргызстан», а также несколько кандидатов от партии «Ак Бата» подали жалобу в Центризбирком на решение ТИК Бишкека.

11 апреля в Кыргызстане прошли выборы депутатов 28 городских и 420 айыльных кенешей и референдум по принятию проекта новой Конституции. По предварительным данным, в Бишкекский горкенеш прошли шесть партий, в Ошский — четыре.

Столичная ТИК отменила итоги выборов в Бишкеке, ранее ЦИК признала недействительными результаты голосования в Оше и Токмаке.