16:05
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Жюри Венецианской биеннале подало в отставку за девять дней до торжества

Жюри Венецианской биеннале в полном составе подало в отставку за девять дней до начала мероприятия. Об этом сообщается на сайте организации, но причины решения не уточняются.

Ранее жюри объявило, что не будет рассматривать работы участников из стран, лидеры которых «обвиняются Международным уголовным судом в преступлениях против человечности». Конкретные страны в заявлении не указаны, однако под это определение попадают Россия и Израиль.

Россия не участвовала в международной биеннале в Венеции с 2022 года и сдавала свой павильон в аренду. В 2026 году РФ планирует представить серию звуковых перформансов. Италия утверждает, что фонд биеннале разрешил России участвовать без ведома властей, а Еврокомиссия пригрозила фонду лишением гранта в два миллиона евро.

Глава фонда Пьетранджело Буттафуоко в марте поддержал участие России. «Все страны, находящиеся сейчас в состоянии войны, будут здесь, в Венеции. Я открыт для всех, я никого не закрываю. Россия, Иран, Израиль будут там. Украина и Беларусь будут там. Все. Никаких бойкотов, никаких вето, никаких чисток: биеннале идет по иному пути, нежели политика и правительство», — говорил он в интервью газете La Repubblica.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/372648/
просмотров: 188
Версия для печати
