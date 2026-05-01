Общество

В Бишкеке прошел весенний велопробег

1 мая в Бишкеке состоялся весенний велопробег, приуроченный к 148-летию столицы.

По данным мэрии Бишкека, старт был дан в парке Победы имени Дайыра Асанова, а финишировали участники на территории физкультурно-оздоровительного комплекса «Газпром-детям». Общая протяженность маршрута составила 5,5 километра.

В мероприятии приняли участие как и профессиональные, так и любители велоспорта, горожане приезжали с семьями. На открытии приняли участие более 2 тысяч велосипедистов. На финише для гостей была организована развлекательная программа.

Велопробег прошел при участии мэра города Айбека Джунушалиева, который вместе с участниками проехал всю дистанцию. Также участие приняли заместитель мэра Виктория Мозгачева и руководители городских служб.
