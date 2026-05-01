Марлен Маматалиев в Узгене заявил о роли простых людей в развитии государства

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев 1 мая посетил город Узген, где принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню труда.

Праздничная программа объединила жителей города, ветеранов труда, молодежь и участников традиционного спортивного турнира, который более 15 лет организует депутат парламента Улукбек Ормонов.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша

Турнир посвящен памяти его отца Ормонова. В своем выступлении Маматалиев сделал акцент на значении труда и роли простых граждан в развитии государства.

Сильное государство начинается не в кабинетах больших чиновников. Оно начинается с простых людей, которые каждый день делают свою работу — спокойно, честно, без громких слов. Они — фундамент своей жизни, жизни своей семьи и жизни нашего Кыргызстана. Это тот самый глубинный народ, настоящий хозяин страны и носитель культурного кода.

Марлен Маматалиев

По его словам, именно такие люди формируют основу общества. Торага также отметил, что в Узгене традиционно сильны уважение к старшему поколению, трудолюбие и ответственность перед семьей. Мероприятие прошло на фоне спортивного комплекса, открытого после реконструкции в прошлом году и названного в честь отца Улукбека Ормонова.

По словам Маматалиева, подобные объекты символизируют преемственность поколений и уважение к памяти. «Это знак уважения к памяти и пример того, как должна сохраняться связь поколений».

Кроме того, он подчеркнул важность личного примера и роли семьи в воспитании.

У каждого из нас есть человек, который научил нас работать и не сдаваться. Сегодня хороший день, чтобы вспомнить их и сказать спасибо.

Отдельно торага затронул тему экономического развития, отметив, что в последние годы страна демонстрирует устойчивую положительную динамику. По его словам, благодаря проводимой государственной политике экономика Кыргызстана уверенно растет — увеличиваются объемы производства, активно развиваются строительство и сфера услуг, а общий объем ВВП приблизился к отметке в два триллиона сомов.

Фото пресс-службы Жогорку Кенеша
Фото пресс-службы Жогорку Кенеша

Он подчеркнул, что текущие темпы роста остаются одними из самых высоких в регионе и создают основу для дальнейшего укрепления экономики.

В завершение торага отметил, что государство должно создавать условия для поддержки граждан и их труда. Мероприятие в Узгене было посвящено не только празднованию Дня труда, но и вопросам сохранения ценностей, объединяющих общество.
Материалы по теме
Вы сюда не играть пришли. Спикер отчитал чиновника, прослушавшего вопрос
Квоты на лечение рака, Бишкек обратился к Беларуси с просьбой
Спикер ЖК в Москве заявил о новых угрозах и призвал к единству стран ОДКБ
США помогли отреставрировать музейный комплекс в Узгене
Главы парламентов Кыргызстана и Турции провели встречу: что обсуждали
В Узгенском районе за два дня найдены повешенными женщина и несовершеннолетняя
Торага ЖК представил Кыргызстан на Ассамблее МПС с участием 157 стран
Марлен Маматалиев встретился с главой Совета Федерации Валентиной Матвиенко
Сохранить преференции для граждан ЕАЭС по пребыванию в РФ просит глава ЖК
Главы Жогорку Кенеша и Госдумы провели переговоры в Москве. О чем говорили
Популярные новости
Камчыбек Ташиев выступил с&nbsp;обращением к&nbsp;народу. Он&nbsp;просит не&nbsp;устраивать протесты Камчыбек Ташиев выступил с обращением к народу. Он просит не устраивать протесты
Бекназаров ответил Ташиеву на&nbsp;его обращение Бекназаров ответил Ташиеву на его обращение
Прослушка, доступ к&nbsp;данным и&nbsp;контроль сетей. В&nbsp;Жогорку Кенеш внесли законопроект Прослушка, доступ к данным и контроль сетей. В Жогорку Кенеш внесли законопроект
Из-за изменения русла реки Чу&nbsp;Кыргызстан теряет свои территории Из-за изменения русла реки Чу Кыргызстан теряет свои территории
Бизнес
К&nbsp;20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в&nbsp;Кыргызстане К 20-летию MEGA поддерживает крупнейший концертный тур Kyrgyz Tour в Кыргызстане
Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в&nbsp;мае Simbank напоминает, как получить максимум кешбэка в мае
Удары по&nbsp;НПЗ РФ&nbsp;усиливают давление на&nbsp;рынок ГСМ Кыргызстана Удары по НПЗ РФ усиливают давление на рынок ГСМ Кыргызстана
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) развивает присутствие на&nbsp;международном рынке МПЦ («Элкарт») развивает присутствие на международном рынке
