Марлен Маматалиев в Узгене заявил о роли простых людей в развитии государства

Торага Жогорку Кенеша Марлен Маматалиев 1 мая посетил город Узген, где принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню труда.

Праздничная программа объединила жителей города, ветеранов труда, молодежь и участников традиционного спортивного турнира, который более 15 лет организует депутат парламента Улукбек Ормонов.

Турнир посвящен памяти его отца Ормонова. В своем выступлении Маматалиев сделал акцент на значении труда и роли простых граждан в развитии государства.

Сильное государство начинается не в кабинетах больших чиновников. Оно начинается с простых людей, которые каждый день делают свою работу — спокойно, честно, без громких слов. Они — фундамент своей жизни, жизни своей семьи и жизни нашего Кыргызстана. Это тот самый глубинный народ, настоящий хозяин страны и носитель культурного кода. Марлен Маматалиев

По его словам, именно такие люди формируют основу общества. Торага также отметил, что в Узгене традиционно сильны уважение к старшему поколению, трудолюбие и ответственность перед семьей. Мероприятие прошло на фоне спортивного комплекса, открытого после реконструкции в прошлом году и названного в честь отца Улукбека Ормонова.

По словам Маматалиева, подобные объекты символизируют преемственность поколений и уважение к памяти. «Это знак уважения к памяти и пример того, как должна сохраняться связь поколений».

Кроме того, он подчеркнул важность личного примера и роли семьи в воспитании.

У каждого из нас есть человек, который научил нас работать и не сдаваться. Сегодня хороший день, чтобы вспомнить их и сказать спасибо.

Отдельно торага затронул тему экономического развития, отметив, что в последние годы страна демонстрирует устойчивую положительную динамику. По его словам, благодаря проводимой государственной политике экономика Кыргызстана уверенно растет — увеличиваются объемы производства, активно развиваются строительство и сфера услуг, а общий объем ВВП приблизился к отметке в два триллиона сомов.

Он подчеркнул, что текущие темпы роста остаются одними из самых высоких в регионе и создают основу для дальнейшего укрепления экономики.

В завершение торага отметил, что государство должно создавать условия для поддержки граждан и их труда. Мероприятие в Узгене было посвящено не только празднованию Дня труда, но и вопросам сохранения ценностей, объединяющих общество.