После допроса и лишения мандата Ташиев выступил с обращением

Бывший депутат Жогорку Кенеша Шаирбек Ташиев 14 марта обратился к своим избирателям после досрочного прекращения его депутатских полномочий. Текст обращения опубликовала на своей странице в Facebook его сторонница Бактыгуль Беркбаева.

В своем обращении экс-депутат поблагодарил избирателей за оказанное доверие и поддержку. Он отметил, что принял решение отказаться от мандата ради политической стабильности в стране и спокойствия общества.

«В последнее время распространяемые в социальных сетях клевета и ложные обвинения в мой адрес, а также в адрес моей семьи и близких нарушили наше спокойствие. Для меня самое главное — ваше доверие. Я всегда высоко ценю оказанную вами поддержку. Будь то на политической службе или в другой сфере, я продолжу служить своему народу и стране», — говорится в обращении.

Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила, что 14 марта полномочия Шаирбека Ташиева как депутата Жогорку Кенеша досрочно прекращены на основании его собственного заявления.

13 марта стало известно, что он давал показания в Главном следственном управлении МВД, однако по какому делу — не уточнялось.

В последние дни в социальных сетях распространялись различные видеоматериалы, связанные с Шаирбеком Ташиевым. В частности, 10 марта появился ролик, который в сети распространялся как запись разговора Жусупбека Коргонбай уулу и Шаирбека Ташиева о деятельности казино. Сам Ташиев этот ролик не комментировал. Жусупбек Коргонбай уулу подтвердил «Азаттыку», что разговор на видео действительно был.

Отметим, что Шаирбек Ташиев является младшим братом бывшего зампреда кабмина и экс-председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева. Ранее он заявлял, что депутатский мандат могут отозвать только его избиратели.

50-летний Шаирбек Ташиев впервые был избран депутатом Жогорку Кенеша в 2021 году от одномандатного округа Джалал-Абадской области. В 2025 году он вновь получил мандат, победив в округе, в который входят город Манас и часть Сузакского района.

Таким образом, в текущем созыве парламента уже шесть депутатов сложили свои полномочия: Элдар Сулайманов, Нурланбек Тургунбек уулу, Кундузбек Сулайманов, Кубанычбек Конгантиев, Курманкул Зулушев и Шаирбек Ташиев. Еще один депутат — Жанарбек Акаев — был назначен мэром города Ош указом президента.