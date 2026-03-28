21:26
USD 87.45
EUR 100.75
RUB 1.07
Общество

В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной

Фото из интернета. Полина Гагарина

Концерт российской певицы Полины Гагариной, запланированный на 5 апреля в Астане, не состоится. Об этом пишут СМИ со ссылкой на билетный сервис Zakazbiletov.kz.

По их данным, мероприятие отменено «по причинам, не зависящим от организаторов, артиста и сервиса». Отмечается, что средства за приобретенные билеты будут возвращены в течение 14 дней.

На официальном сайте певицы информация о концерте в Астане отсутствует. 

В гастрольном графике указаны выступления 15 апреля в Бишкеке и 16 апреля в Ташкенте.

Напомним, ранее концерты Полины Гагариной в Казахстане уже неоднократно отменялись. В 2023 году ее выступление в Алматы было отменено на фоне общественной реакции. В ноябре 2025 года также не состоялся концерт в Астане, несмотря на объявленные продажи билетов.

Казахстанские СМИ отмечают, что отмены выступлений ряда российских артистов в стране в последние годы нередко сопровождаются общественной дискуссией и критикой в соцсетях на фоне их публичной позиции по войне в Украине.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/367906/
просмотров: 553
Версия для печати
28 марта, суббота
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 марта: днем уже тепло Прогноз погоды в Кыргызстане на 29 марта: днем уже тепл...
20:45
Иран заявил, что уничтожил склад с украинскими противодронными системами в Дубае
20:32
В Астане отменили концерт российской певицы Полины Гагариной
20:14
В Ат-Башинском районе милиция совместно с охотниками начала отстрел шакалов
19:31
Ежегодно в мире выбрасывают около 1 миллиарда тонн продуктов питания