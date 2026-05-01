FIDE объявила даты исторического матча между шахматистами Гукешем и Синдаровым

Мировой шахматный мир замер в ожидании исторического противостояния: с 23 ноября по 17 декабря пройдет матч за звание чемпиона мира между действующим обладателем титула Гукешем Доммаражу из Индии и претендентом из Узбекистана Жавохиром Синдоровым.
Как сообщает Podrobno.uz со ссылкой на официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE), этот поединок станет самым «молодым» в истории борьбы за шахматную корону — на момент начала встречи обоим гроссмейстерам будет всего по 20 лет.
Общий бюджет грандиозного спортивного события оценивается в $8,5 миллиона, а минимальный призовой фонд составит $2,5 миллиона. Прием заявок от городов, желающих принять у себя этот исторический матч, завершится 31 мая. Регламент поединка будет окончательно утвержден к 1 июля.
Путь соперников к этому матчу был впечатляющим.
- Гукеш Доммаражу стал самым молодым чемпионом в истории FIDE в 18 лет, победив в декабре 2024 года китайца Дина Лижэня и побив многолетний рекорд Гарри Каспарова.
- Жавохир Синдоров завоевал право на битву за корону, одержав досрочную победу в турнире претендентов 2026 года в Пафосе.
- На турнире претендентов Синдоров показал феноменальный результат, набрав 10 очков из 14 возможных и не потерпев ни одного поражения.
- Узбекский гроссмейстер завершил квалификацию с шестью победами и восемью ничьими в своем активе.
Традиционно матч за корону состоит из 14 партий. Для завоевания титула одному из участников необходимо набрать 7,5 очка. Если же по итогам всех партий будет зафиксирован ничейный счет 7:7, судьба шахматной короны решится на тай-брейке.