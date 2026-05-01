FIDE объявила даты исторического матча между шахматистами Гукешем и Синдаровым

Мировой шахматный мир замер в ожидании исторического противостояния: с 23 ноября по 17 декабря пройдет матч за звание чемпиона мира между действующим обладателем титула Гукешем Доммаражу из Индии и претендентом из Узбекистана Жавохиром Синдоровым.

Читайте по теме Новая звезда шахматного мира из Узбекистана

Как сообщает Podrobno.uz со ссылкой на официальный сайт Международной шахматной федерации (FIDE), этот поединок станет самым «молодым» в истории борьбы за шахматную корону — на момент начала встречи обоим гроссмейстерам будет всего по 20 лет.

Общий бюджет грандиозного спортивного события оценивается в $8,5 миллиона, а минимальный призовой фонд составит $2,5 миллиона. Прием заявок от городов, желающих принять у себя этот исторический матч, завершится 31 мая. Регламент поединка будет окончательно утвержден к 1 июля.

Путь соперников к этому матчу был впечатляющим.

Гукеш Доммаражу стал самым молодым чемпионом в истории FIDE в 18 лет, победив в декабре 2024 года китайца Дина Лижэня и побив многолетний рекорд Гарри Каспарова.

Жавохир Синдоров завоевал право на битву за корону, одержав досрочную победу в турнире претендентов 2026 года в Пафосе.

На турнире претендентов Синдоров показал феноменальный результат, набрав 10 очков из 14 возможных и не потерпев ни одного поражения.

Узбекский гроссмейстер завершил квалификацию с шестью победами и восемью ничьими в своем активе.

Традиционно матч за корону состоит из 14 партий. Для завоевания титула одному из участников необходимо набрать 7,5 очка. Если же по итогам всех партий будет зафиксирован ничейный счет 7:7, судьба шахматной короны решится на тай-брейке.