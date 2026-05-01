Экономика
Сюжет: Атака на Иран

Атака на Иран. Domestos, Rexona и Cif повышают цены на свою продукцию

Domestos, Rexona и Cif повышают цены на свою продукцию из-за роста расходов на фоне войны с Ираном, сообщает Reuters.

Компания Unilever повышает цены на популярные бренды выпускаемой продукции

Все эти бренды принадлежат компании Unilever, которая объясняет решение подорожанием сырья, логистики и производства, а также нестабильными цепочками поставок.

В компании ожидают, что общая инфляция затрат за год составит около 750–900 миллионов евро, включая рост логистических и производственных расходов.

Финансовый директор Сринивас Пхатак отметил, что это на 350–500 миллионов евро больше, чем планировалось в начале года. Полностью перекрыть эти расходы за счет экономии не получится, поэтому цены будут повышать постепенно.

А производитель Dove и Axe сохраняет прогноз на 2026 год и рассчитывает справиться с экономической нестабильностью.
