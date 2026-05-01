Справки о наличии скота отменят на бумаге. Услуги переводят в «Түндүк»

Кабмин вынес на общественное обсуждение проект постановления, который меняет правила предоставления государственных и муниципальных услуг.

Документ предусматривает пересмотр реестров услуг и их цифровизацию. В частности, предлагается отменить ряд устаревших норм и упростить процедуры для граждан.

Одно из ключевых изменений — отказ от бумажных справок о наличии крупного рогатого скота. Услуга будет переведена в электронный формат через систему «Түндүк», а банкам рекомендовано не требовать такие документы на бумаге.

Также проектом:

исключаются отдельные услуги из реестров;

уточняются форматы предоставления ряда госуслуг;

вводятся новые цифровые сервисы, включая сопровождение электронной подписи;

устраняется практика двойных платежей по некоторым услугам.

Отдельно предлагается обновить формулировки услуг, связанных с выездным документированием и дополнительным образованием, чтобы привести их в соответствие с действующим законодательством.

Разработчики отмечают, что изменения направлены на повышение доступности и качества госуслуг, а также на сокращение бюрократии.

Проект размещен на едином портале общественного обсуждения. В случае принятия постановление вступит в силу через семь дней после официального опубликования.