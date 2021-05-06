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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Депутат рассказал, почему восстановление домов не решит проблему баткенцев

Восстановлением домов пострадавших жителей Баткена проблема не решится. Об этом на заседании Жогорку Кенеша заявил депутат Таабылды Тиллаев.

Он предложил парламенту провести открытое обсуждение ситуации в Баткенской области и привлечь к ответственности виновных.

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«Нельзя тратить время на пустые слова. Сейчас правительство дает особый статус Баткенской области. Пусть придут с конкретной программой развития региона. Проблему мы не решим, восстановив дома пострадавшим. Они должны знать и быть уверены, что за ними стоит государство. Если мы хотим сохранить целостность государства, мы должны пойти на конкретные шаги», — сказал Таабылды Тиллаев.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 189 кыргызстанцев, 36 человек погибли, среди них дети. Более 40 тысяч людей были эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших.

По информации МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 120 домов и 84 социальных объекта, в числе которых школа, ФАП, детский сад, здание МВД, четыре погранзаставы, медцентр, стоматологический центр, две аптеки, пожарная часть, 27 АЗС, 34 торговых объекта, пять столовых и три тойкана. Пострадали и пограничные заставы.

По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.

По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР и оценила действия Таджикистана как военное вторжение.

Части и соединения Пограничной службы ГКНБ КР, дислоцированные в Баткенской области, продолжают нести службу в усиленном режиме.

Главы правительственных делегаций Кыргызстана и Таджикистана по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы — председатели ГКНБ своих стран Камчыбек Ташиев и Саймумин Ятимов подписали совместное заявление по демаркации границы.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/193068/
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