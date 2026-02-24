Граница с Таджикистаном: в Баткенской области завершилось переселение граждан

В конце 2025 года все мероприятия по переселению жителей, запланированные после делимитации госграницы между Кыргызстаном и Таджикистаном и обмена отдельными приграничными территориями, завершены.

Как сообщили 24.kg в полномочном представительстве президента в Баткенской области, для переселения жителей приграничья на территории Баткенского и Лейлекского районов выделены земли под строительство новых сел. Всего построено 257 домов.

1 Баткенский район На участке Чет-Булак, относящемся к селу Бужум Баткенского района, на площади 57 гектаров основано новое село. Там насчитывается 181 жилой дом. В этом селе разместились жители сел Достук и Добо Баткенского района, села Таш-Тумшук сельского аймака Ак-Татыр, участков Кок-Терек и Мазеиттин жери, а также участка Тескей сельского аймака Самаркандек.

«В каждом жилом доме созданы все необходимые условия для проживания. В селе проведено электричество, построены системы питьевого водоснабжения и канализации. Проложено 10 километров внутренних дорог. В настоящее время ведется строительство школы на 150 мест и детского сада на 50 мест», — сообщили в полномочном представительстве.

2 Лейлекский район Для жителей приграничных зон Лейлекского района в селе Раззаков на земельном участке площадью 11,19 гектара построено 60 жилых домов, в селе Максат на площади 44,05 гектара — 16 жилых домов. По данным полпредства, в новых поселениях разместились жители улиц Нурматова и Жаныбаева села Раззаков, участка Сада и села Максат. В новых селах выполнены инфраструктурные работы. Продолжается строительство детского сада.

На эти цели из республиканского бюджета администрации Баткенского района выделила 225 миллионов 500 тысяч сомов, администрации Лейлекского района — 73 миллиона 500 тысяч.

За потерю дополнительных хозяйственных построек и многолетних насаждений переселенным жителям государство выплатило компенсации. По Баткенскому району 139 граждан получили по 1 миллиону сомов, 173 гражданина — по 500 тысяч. По Лейлекскому району 21 гражданину перечислено по 500 тысяч сомов, 63 гражданам — по 1 миллиону.

Кроме этого, в результате соглашения по уточнению границ Таджикистан передал Кыргызстану 214 жилых домов в Согдийской области РТ. Инвентаризация объектов завершена. В будущем часть из них будет передана жителям приграничных сел.

Читайте по теме Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном

Также ожидается распределение земель сельскохозяйственного назначения в двух районах Баткенской области — Лейлекском и Баткенском. Ранее в ряде СМИ сообщалось, что фермеры региона просят ускорить выдачу сельхозугодий в связи с началом сезона полевых работ.

Соглашение о государственной границе между КР и РТ подписано 21 февраля 2025 года в Бишкеке по итогам переговоров правительственных делегаций по делимитации кыргызско-таджикской границы. Позже тогдашний председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев на заседании Жогорку Кенеша подробно рассказал депутатам о том, каких договоренностей достигли стороны и какими участками обменялись страны.