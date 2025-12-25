14:44
Происшествия

Погранвойска РТ сообщили о ликвидации террористов на границе с Афганистаном

Пограничные войска Таджикистана сделали официальное заявление по поводу инцидента на границе с Афганистаном. Сообщение опубликовано Национальным информационным агентством «Ховар».

По данным Погранвойск ГКНБ республики, 23 декабря в 23.30 трое членов террористической организации незаконно пересекли государственную границу РТ в районе погранзаставы № 5 «Бог» погранотряда 0341 «Сарчашма», расположенной в местности Кавоки района Шамсиддин Шохин.

При столкновении на границе с Афганистаном погибли двое военных Таджикистана

В ходе оперативно-разыскных мероприятий 24 декабря в 11.15 местонахождение нарушителей установлено на территории Таджикистана. Как сообщили в ведомстве, террористы не подчинились требованиям пограничников о сдаче и оказали вооруженное сопротивление, планируя совершить нападение на одну из погранзастав.

В результате боевой операции все трое нейтрализованы. С места происшествия изъяли три автоматические винтовки М-16, автомат Калашникова, три пистолета иностранного производства с глушителями, десять гранат, взрывчатые вещества, бинокль и боеприпасы.

Отмечается, что в ходе вооруженного столкновения погибли двое военнослужащих Погранвойск — Зирехбон Наврузбеков и Исматулло Курбонов.

В заявлении подчеркивается, что за последний месяц это уже третий случай вооруженного нападения, совершенного с территории Афганистана, в результате чего погибли как гражданские лица, так и военнослужащие.

Таджикская сторона заявила, что инциденты свидетельствуют о невыполнении правительством «Талибана» международных обязательств по обеспечению безопасности на границе и борьбе с террористическими организациями. В Погранвойсках выразили надежду на то, что руководство движения принесет извинения народу Таджикистана и примет дополнительные меры для обеспечения стабильности.

«В настоящее время ситуация на таджикско-афганской границе остается спокойной», — добавили в ведомстве.
