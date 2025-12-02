Переселение завершено: 76 новых домов и «VIP-городок» для жителей Лейлека

Власти Баткенской области сообщили о завершении масштабного проекта по переселению граждан из приграничной зоны. 29 ноября все семьи, которые должны были переехать оттуда, уже разместились в новых домах.

76 домов и отличное настроение

Аким Лейлекского района Женишбек Асылбек сообщил 24.kg, что переселенцы довольны условиями в новом поселке, который он назвал «VIP-городком».

Глава района также рассказал о том, как все прошло: «Настроение у них отличное, все довольны. Раньше у жителей были старые дома, без условий. А сейчас они получили новое жилье со всеми коммуникациями (туалет, душ). Проложены асфальтированные дороги. Детский сад строится, как и спортивная площадка. Получается такой VIP-городок для жителей».

Фото Лейлекского районного акимиата. Новый поселок в Лейлекском районе

Всего государство построило 76 домов: 60 — в новом поселке в Раззакове и 16 — в верхней части села Максат.

Детали проекта:

Переселены жители из приграничных сел Раззаков (улицы Нурматова, Жаныбаева, участок Сада) и Максат.

Помимо строительства жилья, 48 семьям, у которых не было домов, а только участки, выделили земельные наделы.

Под строительство жилья выделили 55,24 гектара земли, переведенной в категорию «Земли населенных пунктов» постановлением кабмина № 558 от 3 сентября этого года.

Справка 24.kg Переселение жителей из приграничных зон происходит вследствие масштабного обмена территориями между Кыргызстаном и Таджикистаном. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая 27 февраля в парламенте, представил детальный отчет по обмену территориями. Окончательно соглашение о государственной границе президенты обеих стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали 13 марта 2025-го в Бишкеке.

Последние проблемы: вода и канализация

Женишбек Асылбек подтвердил, что все работы по инфраструктуре завершат в ближайшее время, а поддержку продолжат: «Остается вопрос водоснабжения. Мы пробурили большую скважину, сейчас роем траншею и прокладываем трубы к каждому дому. Эти работы мы закончим в течение недели».

Фото Лейлекского районного акимиата. Глава района на встрече с жителями нового поселка в Лейлекском районе

«Не до конца решен вопрос канализации. Уже заложены средства, в течение недели решится. Свет дали, асфальт проложили. Других серьезных вопросов или проблем нет», — говорит аким.

Компенсация: кто сколько получил?

Власти района отметили, что вопрос компенсации решен, средства выделены.

«Сумма компенсации в основном составляет 1 миллион сомов. Есть калькуляция: если у кого-то был огород, еще пристройки, помимо дома, то им 1 миллион сомов, а если нет, то 500 тысяч. Но там в основном 90-95 процентов получили по 1 миллиону», — сообщил Женишбек Асылбек.

Эти деньги предназначены как дополнительная помощь для постройки хозблока и посадки огорода.

Фото Лейлекского районного акимиата. Глава района на встрече с жителями нового поселка в Лейлекском районе

Также в качестве поддержки каждой семье совместно с госпредприятием «Кыргызкомур» выделили по 10 мешков угля. Районная администрация планирует дополнительно выделить еще по пять мешков.

«Со стороны государства принимаются все меры в целях помощи и создания для граждан наилучших условий. Это видят и другие села и районы», — подчеркнул Женишбек Асылбек.