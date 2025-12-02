13:28
USD 87.45
EUR 101.57
RUB 1.13
Общество

Переселение завершено: 76 новых домов и «VIP-городок» для жителей Лейлека

Фото Лейлекского районного акимиата. Новый поселок в Лейлекском районе

Власти Баткенской области сообщили о завершении масштабного проекта по переселению граждан из приграничной зоны. 29 ноября все семьи, которые должны были переехать оттуда, уже разместились в новых домах.

76 домов и отличное настроение

Аким Лейлекского района Женишбек Асылбек сообщил 24.kg, что переселенцы довольны условиями в новом поселке, который он назвал «VIP-городком».

Глава района также рассказал о том, как все прошло: «Настроение у них отличное, все довольны. Раньше у жителей были старые дома, без условий. А сейчас они получили новое жилье со всеми коммуникациями (туалет, душ). Проложены асфальтированные дороги. Детский сад строится, как и спортивная площадка. Получается такой VIP-городок для жителей».

Лейлекского районного акимиата
Фото Лейлекского районного акимиата. Новый поселок в Лейлекском районе

Всего государство построило 76 домов: 60 — в новом поселке в Раззакове и 16 — в верхней части села Максат.

Детали проекта:

  • Переселены жители из приграничных сел Раззаков (улицы Нурматова, Жаныбаева, участок Сада) и Максат.

  • Помимо строительства жилья, 48 семьям, у которых не было домов, а только участки, выделили земельные наделы.

  • Под строительство жилья выделили 55,24 гектара земли, переведенной в категорию «Земли населенных пунктов» постановлением кабмина № 558 от 3 сентября этого года.

Справка 24.kg

Переселение жителей из приграничных зон происходит вследствие масштабного обмена территориями между Кыргызстаном и Таджикистаном. Глава ГКНБ Камчыбек Ташиев, выступая 27 февраля в парламенте, представил детальный отчет по обмену территориями. Окончательно соглашение о государственной границе президенты обеих стран Садыр Жапаров и Эмомали Рахмон подписали 13 марта 2025-го в Бишкеке.

Последние проблемы: вода и канализация

Женишбек Асылбек подтвердил, что все работы по инфраструктуре завершат в ближайшее время, а поддержку продолжат: «Остается вопрос водоснабжения. Мы пробурили большую скважину, сейчас роем траншею и прокладываем трубы к каждому дому. Эти работы мы закончим в течение недели».

Лейлекского районного акимиата
Фото Лейлекского районного акимиата. Глава района на встрече с жителями нового поселка в Лейлекском районе

«Не до конца решен вопрос канализации. Уже заложены средства, в течение недели решится. Свет дали, асфальт проложили. Других серьезных вопросов или проблем нет», — говорит аким.

Компенсация: кто сколько получил?

Читайте по теме
Жаны Достук. Как живут переселенцы после обмена территориями с Таджикистаном

Власти района отметили, что вопрос компенсации решен, средства выделены.

«Сумма компенсации в основном составляет 1 миллион сомов. Есть калькуляция: если у кого-то был огород, еще пристройки, помимо дома, то им 1 миллион сомов, а если нет, то 500 тысяч. Но там в основном 90-95 процентов получили по 1 миллиону», — сообщил Женишбек Асылбек.

Эти деньги предназначены как дополнительная помощь для постройки хозблока и посадки огорода.

Лейлекского районного акимиата
Фото Лейлекского районного акимиата. Глава района на встрече с жителями нового поселка в Лейлекском районе

Также в качестве поддержки каждой семье совместно с госпредприятием «Кыргызкомур» выделили по 10 мешков угля. Районная администрация планирует дополнительно выделить еще по пять мешков.

«Со стороны государства принимаются все меры в целях помощи и создания для граждан наилучших условий. Это видят и другие села и районы», — подчеркнул Женишбек Асылбек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/353113/
просмотров: 263
Версия для печати
Материалы по теме
Узбекистан одобрил договор о точке стыка границ с Кыргызстаном и Таджикистаном
Разрабатывается программа развития высокогорных и приграничных территорий
Камчыбек Ташиев: По границе точка поставлена, провокациям не верьте
Переселение жителей приграничных районов обсудили Кыргызстан и Таджикистан
В Баткенской области продолжаются работы по демаркации границы
В Баткене разрешили трансформацию сельхозземель для переселения граждан
Чистой воды, канализации нет. Мэр Оша поручил переселить жителей из опасной зоны
Укрепление кыргызско-таджикской границы: какие работы выполнены на данный момент
КР укрепляет границу с Таджикистаном: сотни солдат и 420 километров проволоки
Ташиев: Президент поручил до конца года завершить демаркацию границы с РТ
Популярные новости
Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение &laquo;уезжать&raquo; Бишкекчане ответили замминистра: город возмутило предложение «уезжать»
Прощай, Бишкек! Готовы&nbsp;ли вы&nbsp;уехать на&nbsp;джайлоо по&nbsp;совету замминистра? Опрос Прощай, Бишкек! Готовы ли вы уехать на джайлоо по совету замминистра? Опрос
МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в&nbsp;соцсетях&nbsp;&mdash; фейк МВД КР: Список якобы будущих депутатов Жогорку Кенеша в соцсетях — фейк
В&nbsp;России предлагают перейти к&nbsp;организованному набору трудовых мигрантов В России предлагают перейти к организованному набору трудовых мигрантов
Бизнес
ОАО &laquo;Айыл Банк&raquo; удостоено премии Mastercard&nbsp;&mdash; &laquo;Лидер устойчивого роста&raquo; ОАО «Айыл Банк» удостоено премии Mastercard — «Лидер устойчивого роста»
&laquo;Элдик Банк&raquo;, Mastercard и&nbsp;Кыргызский футбольный союз подписали меморандум «Элдик Банк», Mastercard и Кыргызский футбольный союз подписали меморандум
Путешествие души: Умра стала доступнее с&nbsp;рассрочкой по&nbsp;шариату от&nbsp;MIslamic Путешествие души: Умра стала доступнее с рассрочкой по шариату от MIslamic
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) выходит на&nbsp;новый уровень сотрудничества с&nbsp;UnionPay МПЦ («Элкарт») выходит на новый уровень сотрудничества с UnionPay
2 декабря, вторник
13:02
Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келечек» на перевале Тоо-Ашуу Дан старт строительству альтернативного тоннеля «Келече...
13:00
Переселение завершено: 76 новых домов и «VIP-городок» для жителей Лейлека
12:53
Закрытое небо Венесуэлы. Трамп давал Мадуро неделю, чтобы покинуть страну
12:38
Контроль над кредитными союзами Кыргызстана намерен усилить Национальный банк
12:21
Мэрия Бишкека выделила выплаты и временное жилье пострадавшим при пожаре