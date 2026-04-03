Общество

Кыргызстан и Таджикистан согласовали совместные патрули на границе

Сегодня по инициативе Кыргызстана прошли две встречи пограничных представителей Кыргызстана и Таджикистана. Об этом сообщает Государственная пограничная служба КР.

Первая встреча состоялась на территории пограничной заставы «Самаркандек» Баткенского пограничного отряда — с участием представителей по Баткенскому и Исфаринскому участкам. Вторая — прошла на КПП «Кайрагач-автодорожный», где встретились пограничные представители по Лейлекскому и Ганчинскому участкам.

В ходе переговоров стороны провели практические занятия по теме поведения пограничников на кыргызско-таджикской государственной границе, уточнили план взаимодействия на 2026 год и согласовали даты совместных патрулирований.

В Пограничной службе отметили, что встречи прошли в деловой и конструктивной атмосфере и подтвердили готовность сторон к укреплению режима госграницы и поддержанию стабильности в приграничных районах.

После официальной части состоялись дружеские матчи по мини-футболу и настольному теннису.
