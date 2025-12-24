10:24
Сюжеты: Выборы-2025, Ситуация вокруг Украины

Полититоги-2025: визиты, выборы, граница. Что произошло за 12 месяцев

Уходящий, 2025 год стал щедрым на громкие политические события. В Кыргызстане прошли досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша. Поставлена точка в кыргызско-таджикском приграничном противостоянии, а президент КР впервые за 30 лет съездил с государственным визитом в РТ.

В Бишкеке прошел саммит ОДКБ, и в его рамках в страну приезжал глава РФ Владимир Путин. Последнему устроили настолько пышный прием, что, как заметил эксперт по Центральной Азии Аркадий Дубнов, только «воды Иссык-Куля не разлили у ног российского главы».

Подробнее о политических итогах 2025 года в материале 24.kg.
Ссылка: https://24.kg/vlast/354850/
