Решение вопроса границы с Кыргызстаном Рахмон назвал самым важным в 2025 году

Одним из важных достижений 2025 года Эмомали Рахмон назвал решение вопроса государственной границы между Таджикистаном и Кыргызстаном, которая, по его словам, на протяжении последнего столетия оставалась предметом спора. Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием парламенту своей страны.

По его словам, Таджикистан в рамках своей внешней политики продолжит расширять сотрудничество со странами-партнерами и озвучил задачи по эффективному проведению внутренней и внешней политики страны, обеспечению развития различных отраслей, в том числе промышленности, энергетики, сельского хозяйства, транспорта, образования, науки и культуры и других. Он также акцентировал внимание на значимости развития дружественных отношений и сотрудничества с зарубежными государствами, международными и региональными организациями.

Эмомали Рахмон констатировал, что сложная геополитическая ситуация в мире, в том числе гонка вооружений, ослабление международных правовых норм, перераспределение мировых ресурсов и другие противоречивые процессы не могут не вызывать озабоченность.

В рамках реализации концепции внешней политики Таджикистан продолжит международную деятельность по расширению политических связей и многостороннего сотрудничества с различными странами мира на основе принципов доверия, уважения взаимных интересов и политики открытых дверей.

«Таджикистан неизменно проявляет интерес к расширению двустороннего и многостороннего сотрудничества со странами-партнерами и институтами и будет стремиться к продолжению активного участия в различных контекстах в будущем», — заявил Эмомали Рахмон, подчеркнув, что одновременно с этим принимаются практические меры по развитию и укреплению всесторонних связей в сферах торговли, экономики, культуры и гуманитарных наук.

Ранее, выступая в Жогорку Кенеше, глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев, который возглавлял междправительственную комиссию по границе, рассказал, на основе каких принципов рассматривали вопрос государственной границы.

Таджикистан согласился описывать приграничные участки с Кыргызстаном по документам 1991 года, а не 1924 — 1927 годов.

Решения принимались с учетом интересов обеих сторон, так как односторонние соглашения могли бы привести к новым конфликтам.