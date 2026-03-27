10:11
USD 87.45
EUR 101.08
RUB 1.07
Власть

Кабмин принял имущество от Таджикистана после обмена землями

Фото полномочного предствительства президента в Баткенской области. Государственная граница между Кыргызстаном и Таджикистаном

Кабинет министров Кыргызстана принял постановление о передаче в государственную собственность объектов недвижимости, полученных от Таджикистана в рамках обмена территориями.

Решение принято на основании соглашения о кыргызско-таджикской государственной границе, подписанного в марте 2025 года и ратифицированного Жогорку Кенешем.

Согласно документу, Государственному агентству по управлению государственным имуществом поручили провести инвентаризацию и принять объекты недвижимости по актам приема-передачи. После имущество передадут в ведение профильных министерств, ведомств и местных органов власти Баткенской области.

Отмечается, что в случае уточнения линии границы в ходе демаркации перечень объектов могут пересмотреть.

Кроме того, местным властям поручили распределить полученные земли и жилье среди граждан КР, чье имущество оказалось на территории РТ или утрачено в процессе обустройства границы.

Госагентству по земельным ресурсам поручили зарегистрировать права собственности и провести инвентаризацию участков, а Министерству строительства — разработать генеральные планы переданных населенных пунктов и согласовать проекты социальных объектов.

Контроль за исполнением постановления возложен на администрацию президента. Документ вступает в силу через семь дней после официального опубликования.
Ссылка: https://24.kg/vlast/367667/
просмотров: 252
Версия для печати
Популярные новости
