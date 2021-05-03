Ситуация на границе. Жогорку Кенеш готовит обращение к мировому сообществу

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности готовит обращение о военной агрессии со стороны Таджикистана. Об этом 24.kg сообщил депутат Абдувахап Нурбаев.
По его словам, парламент намерен обратиться к мировому сообществу по последним событиям в Баткенской области.
«Кроме этого, мы поручили МИД и Генпрокуратуре вести работу по правильному и объективному информированию мирового сообщества о событих на юге страны. Как вы знаете, некоторые зарубежные СМИ, в том числе российские, передавали недостоверную информацию. Поэтому мы поручили донести до мирового сообщества эти события, основываясь на фактах», — сказал Абдувахап Нурбаев.
Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сегодня провел заседание в закрытом режиме. Ситуацию на границе нардепы намерены обсудить на ближайшем заседании.
По данным МЧС, в кыргызских приграничных селах разрушили 107 домов, школы, фельдшерско-акушерский пункт, детский сад, пункт милиции, три пункта пропуска, десять заправок и восемь магазинов. Пострадали и пограничные заставы. По сведениям таджикской стороны, в приграничном селе Ходжа Ало пожаром уничтожены более 10 домов.
По факту конфликта на кыргызско-таджикской границе Генеральная прокуратура начала досудебное производство по статье «Преступление против мира» УК КР.