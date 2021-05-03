Ситуация на границе. Жогорку Кенеш готовит обращение к мировому сообществу

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности готовит обращение о военной агрессии со стороны Таджикистана. Об этом 24.kg сообщил депутат Абдувахап Нурбаев.

По его словам, парламент намерен обратиться к мировому сообществу по последним событиям в Баткенской области.

«Кроме этого, мы поручили МИД и Генпрокуратуре вести работу по правильному и объективному информированию мирового сообщества о событих на юге страны. Как вы знаете, некоторые зарубежные СМИ, в том числе российские, передавали недостоверную информацию. Поэтому мы поручили донести до мирового сообщества эти события, основываясь на фактах», — сказал Абдувахап Нурбаев.

Комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности сегодня провел заседание в закрытом режиме. Ситуацию на границе нардепы намерены обсудить на ближайшем заседании.

Конфликт на границе произошел 28 апреля в районе пункта распределения воды «Головной». После он разросся до использования армейских подразделений и тяжелой техники. Нанесены удары по ряду приграничных сел Баткенской области. Окончательно о перемирии и отводе войск стороны договорились только вечером 1 мая.

В событиях пострадали 183 кыргызстанца, 36 человек погибли, среди них дети. Более 33 тысяч людей эвакуировали из зоны конфликта. Таджикская сторона неофициально сообщила о более 150 раненых и около 16 погибших