Камчыбек Ташиев: Мы не намерены требовать у Таджикистана возмещения ущерба

Таджикская сторона не будет восстанавливать разрушенные дома. Об этом на встрече с жителями села Максат Лейлекского района Баткенской области сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Видео опубликовал генеральный директор телеканала «Регион» Откурбек Рахманов.
В беседе с чиновником жители поинтересовались, будет ли Кыргызстан просить у Таджикистана восстановить хотя бы часть разрушенных сооружений.
Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.
Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.
За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.
Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.