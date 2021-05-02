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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Камчыбек Ташиев: Мы не намерены требовать у Таджикистана возмещения ущерба

Таджикская сторона не будет восстанавливать разрушенные дома. Об этом на встрече с жителями села Максат Лейлекского района Баткенской области сообщил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев. Видео опубликовал генеральный директор телеканала «Регион» Откурбек Рахманов.

В беседе с чиновником жители поинтересовались, будет ли Кыргызстан просить у Таджикистана восстановить хотя бы часть разрушенных сооружений.

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«Мы не будем обращаться в Таджикистан с просьбой восстановить часть разрушенных домов. У нас хватит своих сил и возможностей. Мы своими силами построим дома для нашего народа. Если таджикская сторона когда-нибудь раскается в содеянном и обратится с предложением восстановить нанесенный вред, то мы это рассмотрим. Сейчас мы не будем обращаться к Таджикистану за помощью», — рассказал Камчыбек Ташиев.
Он добавил, что восстановление разрушенных зданий начнется в течение недели. «К осени все будут жить в своих новых домах», — заключил Камчыбек Ташиев.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.
Ссылка: https://24.kg/vlast/192609/
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