Кыргызстан стал объектом спланированной агрессии с участием военных Таджикистана

«28 апреля 2021 года наша страна стала объектом тщательно спланированной и подготовленной агрессии, в которой приняли участие Вооруженные силы Республики Таджикистан и группы вооруженных бандитов из этого государства. Авторитарные режимы с целью повышения своей популярности часто используют метод «маленьких победоносных войн», не задумываясь о жертвах, последствиях и будущем своего и других народов» — заявление партии «Ата Мекен» распространила депутат Жогорку Кенеша Наталья Никитенко.

Политорганизация обращается к международному сообществу и международным институтам и требует признать Таджикистан страной-агрессором.

В соответствии с международным правом кыргызстанцы призывают наказать организаторов этой войны и потребовать полного возмещения потерь нашей родины.

«Мы не сможем вернуть бесценные жизни наших граждан, но мы требуем восстановить справедливость! «Ата Мекен» считает, что главным принципом мира и переговоров должен быть принцип «чужого не надо, но свое не отдадим», — говорится в заявлении.

Необходимо по окончании военных действий и переговоров провести ответственное расследование, которое бы заслуживало доверия всего общества, того, что послужило причиной вооруженного конфликта, какие лица виновны в его разжигании, кто не смог обеспечить боеспособность и подготовку Вооруженных сил и кто не смог обеспечить сохранность жизней и имущества наших граждан.

Партия требует, чтобы имущество наших граждан, пострадавших в результате конфликта, было восстановлено за счет государства, за его счет должны быть выплачены компенсации семьям погибших, все раненые также за счет государства должны быть излечены, даже если это необходимо, за рубежом.

Нужна реальная реформа Вооруженных сил с целью повышения боеспособности произвести закупку необходимого вооружения и оснащения.

«Мы требуем, чтобы на границах нашего государства находилось достаточно средств и сил, способных отразить любую агрессию в будущем. Мы требуем провести реальную реформу органов национальной безопасности», — призывают в политобъединении.

Мы должны иметь современную и компактную службу национальной безопасности, включая разведку и контрразведку, способную предупредить руководство страны и Вооруженных сил о любой угрозе, а не только заниматься слежкой за политическими оппонентами, представителями НПО и давлением на бизнес.

Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 33 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.