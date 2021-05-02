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Власть
Сюжет: Приграничные конфликты

Правозащитники требуют от власти сохранить целостность и суверенитет Кыргызстана

Учитывая происходящий в настоящее время вооруженный конфликт на приграничной территории Кыргызстана и Таджикистана, правозащитное движение «Бир дуйно Кыргызстан» выступает за принятие неотложных мер по созданию конструктивного диалога между сторонами и недопущению эскалации напряженности в зоне риска и бедствий, где проживает мирное население в приграничных районах.

Как отметили в организации, для этого необходимо:

  • сохранение суверенитета и территориальной целостности, безопасность граждан должны быть приоритетными при урегулировании сложившегося конфликта, обеспечение равного участия местных сообществ в процессах решения общественно значимых проблем с учетом их реальных нужд и потребностей;
  • запустить московский механизм ОБСЕ и международные механизмы ООН, ЕС для деэскалации конфликта, сохранения суверенитета и территориальной целостности Кыргызстана;
  • правительству Кыргызской Республики обратиться в ОБСЕ для запуска московского механизма ОБСЕ в КР, создания миссии экспертов и направления докладчика для изучения ситуации с человеческим измерением в ходе конфликтов на границе между Кыргызстаном и Таджикистаном в мае 2021 года, повлекших человеческие жертвы, включая смерть 12-летней девочки;
  • важно обратиться в Комитеты ООН по правам человека и Европейского союза с предложением совместной разработки плана чрезвычайных действий по деэскалации напряженности, налаживанию поступательного двустороннего диалога, оказанию своевременной помощи для местных сообществ, непосредственно оказавшихся в приграничных зонах, в целях предотвращения появления новых жертв среди мирного населения;
  • обеспечить оказание гуманитарной и технической помощи для жертв конфликта. Министерству чрезвычайных ситуаций провести качественный и количественный анализ потребностей и нужд граждан в зонах конфликта для оказания эффективной помощи, как гуманитарной, так и технической, а также обеспечивать прозрачность и своевременность предоставления помощи пострадавшим.

В условиях происходящих событий предлагаем в ускоренном порядке разработать рекомендации по оказанию необходимой гуманитарной помощи с учетом рисков пандемии коронавируса и обеспечения безопасности для пострадавших семей с особым вниманием на женщинах и детях, вынужденно покинувших свои дома ввиду значительных угроз для жизни и здоровья.

Необходимо создание диалоговых площадок для построения мира. Правительству Кыргызской Республики, международным и неправительственным организациям необходимо инициировать диалоги по миростроительству и разработке плана действий по решению проблем границ и доступу граждан к водным и земельным ресурсам.

Справка: Московский механизм ОБСЕ — метод работы ОБСЕ в области человеческого измерения по инициативе стран-участниц. Включает создание миссий экспертов или докладчиков для работы с положением с человеческим измерением в определенном государстве.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. 1 мая стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 27 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.

 
Ссылка: https://24.kg/vlast/192572/
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