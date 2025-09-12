Правозащитники помогли женщине, оставшейся с детьми на улице

Правозащитники помогли женщине, оставшейся с 3-летним ребенком и грудным младенцем на улице. Об этом 24.kg сообщила глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» и по совместительству региональный директор в ресурсном центре «Эне үйү» в Кыргызстане Назгуль Турдубекова.

Она рассказала, что накануне активистка Умай Арыкова заметила на улице возле магазина «Колобок» женщину с детьми в беспомощном состоянии.

«Я связалась с активисткой, чтобы помочь матери. Оказалось, что почти неделю женщина оставалась на улице, без жилья с 3-летним ребенком и еще грудничком которому всего 20 дней отроду. По

внешнему виду женщины было заметно, что она и в правду провела долгое время на улице. Мы сегодня сразу же забрали женщину с детьми в наш «Эне үйү». Здесь она получила всестороннюю поддержку — жилье, уход, гуманитарную помощь и душевное тепло. Пока женщина не готова

рассказать подробности того, как она оказалась на улице, но думаю, что ей нужно время для реабилитации», — рассказала Назгуль Турдубекова.

По ее словам, данный случай служит примером того, как общественная солидарность может менять судьбы.

«Каждое неравнодушное действие имеет значение, особенно когда речь идет о женщинах и детях, оказавшихся в кризисной ситуации. У нас есть телефон доверия 0501000216, по которому могут обращаться все женщины в сложной жизненной ситуации», – добавила Назгуль Турдубекова.

На вопрос о том, сколько сейчас женщин проживает в центре, правозащитница отметила, что в «Эне үйү» могут одновременно проживать до 9 человек.

«Сейчас ресурсный центр уже укомплектован и женщины могут находиться тут до полугода. Помимо жилья, им предоставляются психологическая и юридическая помощь, поддержка в восстановлении документов, помощь в трудоустройстве и социальной адаптации. Главная цель центра —

сохранить ребенка рядом с матерью и сократить число детей, попадающих в детские дома и интернаты», — добавила Назгуль Турдубекова.

Центр создан при поддержке международного частного фонда Mothers Home International Foundation (MHIF).