Государственный комитет национальной безопасности Кыргызстана задержал правозащитницу. Ее подозревают в вымогательстве $50 тысяч за содействие в положительном решении уголовного дела, сообщил пресс-центр ведомства.

Фото ГКНБ. ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч

По его данным, женщина, обозначенная как Н.Д.М., представляла интересы потерпевшего по доверенности и обещала освободить из-под стражи одного из фигурантов уголовного дела, ссылаясь на якобы существующую договоренность с сотрудниками следственной службы МВД.

При получении $20 тысяч ее поймали с поличным. После допроса Н.Д.М. водворили в учреждение № 23 ГСИН.

В ГКНБ отметили, что в рамках следствия проверяется причастность должностных лиц следственной службы МВД к данному факту вымогательства.