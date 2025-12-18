20:42
Общество

Делегацию Международной федерации за права человека не пустили в Кыргызстан

В ночь с 11 на 12 декабря в международном аэропорту «Манас» кыргызские пограничные службы отказали во въезде в страну делегации Международной федерации за права человека (FIDH) без объяснения причин. Об этом говорится в заявлении организации.

Отмечается, что представители FIDH планировали принять участие в Международном фестивале документальных фильмов о правах человека Bir Duino, который проходил в Бишкеке с 12 по 16 декабря, а также провести встречи с представителями гражданского общества, независимыми журналистами и представителями нескольких дипломатических миссий.

По данным FIDH, делегации не предоставили возможности обратиться за юридической или консульской помощью. После недолгого опроса ее членов сопроводили обратно на рейс в Турцию, откуда они прибыли.

В состав делегации FIDH входили директор отдела по Восточной Европе и Центральной Азии Илья Нузов, руководитель пресс-службы Рафаил Лопухин и еще одна сотрудница, чье имя не раскрывается по соображениям безопасности.

Илья Нузов заявил, что кыргызские власти также ввели в отношении него пятилетний запрет на въезд в страну.

«Поскольку у этого решения нет никаких правовых оснований, я подозреваю, что это следствие признания FIDH «нежелательной организацией» в России и того давления, которое эта страна оказывает на Кыргызстан, чтобы ограничить наше сотрудничество с нашими членскими организациями и партнерами, в частности с Bir Duino. То, что кыргызстанские власти, по-видимому, поддаются этому давлению, — крайне тревожный сигнал для правозащитного движения в стране в целом», — отметил он.

Рафаил Лопухин подчеркнул, что произошедшее вызывает обеспокоенность прежде всего за безопасность и положение правозащитников и журналистов в стране.

«Помимо участия в фестивале Bir Duino, наш визит был также выражением солидарности с правозащитниками и журналистами, которые выполняют выдающуюся работу во все более сложных условиях. Запрет на въезд в Кыргызстан лишь укрепляет нашу решимость продолжить правозащитную деятельность и еще больше поддерживать наших коллег в этой стране», — заявил он.

В FIDH сообщили, что намерены запросить у властей Кыргызстана официальные разъяснения по поводу принятого решения.
