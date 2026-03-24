Общество

После освобождения Махабат Тажибек кызы правозащитники требуют ее реабилитации

Международные правозащитные организации призывают власти Кыргызстана полностью прекратить уголовное преследование журналистки Махабат Тажибек кызы после решения суда об ее освобождении из-под стражи.

Как заявили в Amnesty International, освобождение журналистки является «давно назревшим шагом на пути к справедливости», однако не отменяет допущенных ранее нарушений прав человека и тех, с которыми ей предстоит столкнуться в случае повторного судебного разбирательства.

Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс подчеркнула, что власти Кыргызстана должны немедленно снять все обвинения с Махабат Тажибек кызы, отменить запрет на выезд и обеспечить ей эффективную правовую защиту.

В организации также отметили, что преследование журналистки и ее коллег из проектов Temirov Live и «Айт айт десе» посылает тревожный сигнал журналистам-расследователям по всей стране.

«Ни один журналист не должен подвергаться уголовному преследованию исключительно за освещение вопросов, представляющих общественный интерес. Власти должны соблюдать международные обязательства Кыргызстана в области прав человека, обеспечить безопасную среду для независимой журналистики и гарантировать полное уважение права на свободу выражения мнений», — говорится в заявлении.

Правозащитная организация Civil Rights Defenders также приветствовала решение суда, позволившее журналистке вернуться домой и воссоединиться с семьей, однако подчеркнула необходимость ее полной реабилитации и снятия всех обвинений.

Отметим, накануне, говоря о дальнейших планах, адвокат Тажибек кызы Махабат пояснил, что на следующем заседании  суда, которое состоится 7 апреля, защита больше не будет заявлять ходатайства о прекращении дела.

Напомним, 10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил журналистку к шести годам лишения свободы. Позднее Бишкекский городской суд оставил приговор в силе, а в феврале 2025 года Верховный суд также подтвердил решение нижестоящих инстанций.

После этого защита подала ходатайство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге Верховный суд принял решение направить дело на повторное рассмотрение в районный суд.

Ранее международные правозащитные организации и представители медиасообщества призывали пересмотреть приговор журналистке.

Махабат Тажибек кызы — журналистка и руководитель проекта Temirov LIVE, супруга журналиста-расследователя Болота Темирова. Вместе они работали над антикоррупционными расследованиями, получившими широкий общественный резонанс. Ранее сам Болот Темиров был выдворен из Кыргызстана и лишен гражданства.
