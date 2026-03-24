После освобождения Махабат Тажибек кызы правозащитники требуют ее реабилитации

Международные правозащитные организации призывают власти Кыргызстана полностью прекратить уголовное преследование журналистки Махабат Тажибек кызы после решения суда об ее освобождении из-под стражи.

Как заявили в Amnesty International, освобождение журналистки является «давно назревшим шагом на пути к справедливости», однако не отменяет допущенных ранее нарушений прав человека и тех, с которыми ей предстоит столкнуться в случае повторного судебного разбирательства.

Директор Amnesty International по Восточной Европе и Центральной Азии Мари Стразерс подчеркнула, что власти Кыргызстана должны немедленно снять все обвинения с Махабат Тажибек кызы, отменить запрет на выезд и обеспечить ей эффективную правовую защиту.

В организации также отметили, что преследование журналистки и ее коллег из проектов Temirov Live и «Айт айт десе» посылает тревожный сигнал журналистам-расследователям по всей стране.

«Ни один журналист не должен подвергаться уголовному преследованию исключительно за освещение вопросов, представляющих общественный интерес. Власти должны соблюдать международные обязательства Кыргызстана в области прав человека, обеспечить безопасную среду для независимой журналистики и гарантировать полное уважение права на свободу выражения мнений», — говорится в заявлении.

Правозащитная организация Civil Rights Defenders также приветствовала решение суда, позволившее журналистке вернуться домой и воссоединиться с семьей, однако подчеркнула необходимость ее полной реабилитации и снятия всех обвинений.

Отметим, накануне, говоря о дальнейших планах, адвокат Тажибек кызы Махабат пояснил, что на следующем заседании суда, которое состоится 7 апреля, защита больше не будет заявлять ходатайства о прекращении дела.

Напомним, 10 октября 2024 года Ленинский районный суд Бишкека приговорил журналистку к шести годам лишения свободы. Позднее Бишкекский городской суд оставил приговор в силе, а в феврале 2025 года Верховный суд также подтвердил решение нижестоящих инстанций.

После этого защита подала ходатайство о пересмотре дела по вновь открывшимся обстоятельствам. В итоге Верховный суд принял решение направить дело на повторное рассмотрение в районный суд.

Ранее международные правозащитные организации и представители медиасообщества призывали пересмотреть приговор журналистке.