Центральная Азия остается одним из наиболее уязвимых регионов по показателям политического участия и реального влияния женщин на процессы принятия решений. Об этом заявила директор «Бир Дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаилова на Параллельной конференции организаций гражданского общества региона ОБСЕ, которая прошла в Вене.
По ее словам, современные глобальные кризисы — экологические, политические и социальные — многократно усиливаются в условиях сохранения гендерного разрыва.
Толекан Исмаилова заявила, что отсутствие участия женщин в процессах принятия решений делает невозможным достижение подлинной безопасности и устойчивого развития.
Правозащитница указала, что ослабление третьего «гуманитарного» измерения ОБСЕ и сужение пространства для активистов напрямую подрывают устойчивость государств. Гражданское общество, по ее словам, является ключевым индикатором раннего предупреждения кризисов.
Глава «Бир Дуйно» отметила, что в условиях сужения гражданского пространства возможность говорить единым, усиленным голосом вместе с десятками организаций региона приобретает стратегическое значение.
-
Civic Solidarity Platform (CSP) — это коалиция независимых правозащитных НПО, которая остается одним из ключевых голосов гражданского общества в пространстве ОБСЕ. «Бир Дуйно» является ее членом.
На конференции представители гражданского общества объединились вокруг цели: вернуть деятельность ОБСЕ к изначальным принципам безопасности, демократии и уважения прав человека.
Специальный представитель председателя ОБСЕ по взаимодействию с гражданским обществом Ану Ювенен выразила поддержку правозащитным организациям и подчеркнула ключевую роль гражданского общества в предотвращении конфликтов.
По итогам обсуждений на конференции приняли Венскую декларацию о возрождении Хельсинкских принципов.
Справка 24.kg
Хельсинкские принципы — международный документ, разработанный в 1975 году. Они перечисляют основные права и свободы, которые должны быть защищены каждым государством, включая свободу выражения, свободу собраний, свободу ассоциации, равенство перед законом и другие. Эти принципы основываются на идее, что уважение прав человека является важным аспектом международных отношений и должно быть обязательным для всех стран. Хельсинкские принципы подписали 35 государств, включая США, СССР и большинство стран Европы.