Центральная Азия остается одним из наиболее уязвимых регионов по показателям политического участия и реального влияния женщин на процессы принятия решений. Об этом заявила директор «Бир Дуйно Кыргызстан» Толекан Исмаилова на Параллельной конференции организаций гражданского общества региона ОБСЕ, которая прошла в Вене.

По ее словам, современные глобальные кризисы — экологические, политические и социальные — многократно усиливаются в условиях сохранения гендерного разрыва.

Толекан Исмаилова заявила, что отсутствие участия женщин в процессах принятия решений делает невозможным достижение подлинной безопасности и устойчивого развития.

Правозащитница указала, что ослабление третьего «гуманитарного» измерения ОБСЕ и сужение пространства для активистов напрямую подрывают устойчивость государств. Гражданское общество, по ее словам, является ключевым индикатором раннего предупреждения кризисов.

Глава «Бир Дуйно» отметила, что в условиях сужения гражданского пространства возможность говорить единым, усиленным голосом вместе с десятками организаций региона приобретает стратегическое значение.

Civic Solidarity Platform (CSP) — это коалиция независимых правозащитных НПО, которая остается одним из ключевых голосов гражданского общества в пространстве ОБСЕ. «Бир Дуйно» является ее членом.

На конференции представители гражданского общества объединились вокруг цели: вернуть деятельность ОБСЕ к изначальным принципам безопасности, демократии и уважения прав человека.

Специальный представитель председателя ОБСЕ по взаимодействию с гражданским обществом Ану Ювенен выразила поддержку правозащитным организациям и подчеркнула ключевую роль гражданского общества в предотвращении конфликтов.

По итогам обсуждений на конференции приняли Венскую декларацию о возрождении Хельсинкских принципов.