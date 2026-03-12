09:29
Общество

Правозащитники призвали отозвать закон о запрете религиозного обучения детей

ОО «Бир Дуйно — Кыргызстан» выступило с заявлением о недопустимости нарушений конституционных прав граждан в сфере религиозных свобод в связи с внесением в Жогорку Кенеш законопроекта о регулировании религиозного образования.

Напомним, 23 февраля в парламент внесли проект закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты в религиозной сфере». Поправки предполагают изменения в Кодекс о детях, Кодекс о правонарушениях, законы «О внешней миграции», «Об образовании» и «О свободе вероисповедания и религиозных объединениях».

Документ предусматривает полный запрет на выезд граждан КР младше 18 лет за пределы страны для получения религиозного образования.

Кроме того, предлагается ввести ответственность для родителей и других лиц, содействующих такому выезду.

В частности, в Кодекс о правонарушениях предлагается добавить часть 9 статьи 142. Согласно проекту, выезд несовершеннолетнего за границу для религиозного обучения либо содействие этому будет наказываться штрафом:

  • 20 тысяч сомов — для физических лиц;
  • 65 тысяч — для юридических.

В справке-обосновании отмечается, что инициатива подготовлена во исполнение поручений президента и направлена на защиту прав и интересов детей, а также обеспечение национальной безопасности. Авторы законопроекта указывают на случаи вывоза подростков в зарубежные религиозные учебные заведения с деструктивным характером обучения и риски вовлечения несовершеннолетних в радикальные или экстремистские структуры.

Вместе с тем в ОО «Бир Дуйно — Кыргызстан» считают, что предлагаемые нормы противоречат Конституции и могут привести к ограничению прав граждан.

По мнению правозащитников, законопроект не содержит четкого механизма определения того, какие именно зарубежные религиозные учебные заведения считаются «деструктивными». В результате, по их оценке, под ограничение фактически могут подпасть все религиозные образовательные учреждения за рубежом.

Также в организации отмечают, что такие ограничения могут противоречить ряду норм Основного закона, включая право граждан на свободу вероисповедания, доступ к информации, образование и свободу передвижения.

В связи с этим ОО «Бир Дуйно — Кыргызстан» призвало инициаторов законопроекта отозвать документ, чтобы избежать возможного нарушения конституционных прав граждан страны.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/365595/
просмотров: 102
