Осужденный акын Аскат Жетиген более двух с половиной лет не может добиться возбуждения уголовного дела по фактам пыток, в которых он обвиняет сотрудников ГКНБ по Бишкеку. Об этом сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

По ее словам, активиста избивали, применяли к нему электрошокер и душили, однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Гулшайыр Абдирасулова также заявила, что на фоне разговоров об «оттепели» остаются вопросы к правоприменительной практике. По ее мнению, часть граждан продолжает находиться под стражей без пересмотра дел либо выходит на пробацию без должной оценки со стороны государства.

Правозащитница задается вопросом, почему мать-одиночка Каныкей Аранова находится в заключении, тогда как Адилет Балтабай, по ее словам, получил срок лишь за протест против казино? По мнению Гулшайыр Абдирасуловой, остаются неясными и основания приговора Аскату Жетигену — если речь идет о нецензурной брани, то, как она отмечает, «полстраны должны были сидеть».

Правозащитница также подняла вопрос об ответственности лиц, которые, по ее словам, могли быть причастны к фабрикации уголовных дел, включая экспертов.

Новое письмо Аската Жетигена

Гулшайыр Абдирасулова также опубликовала новое письмо Аската Жетигена. Акын подчеркивает, что сохраняет верность своим убеждениям и не жалеет о сказанной правде, несмотря на заключение.

Он отмечает, что стойко переносит выпавшие на его долю испытания и находит утешение в том, что его творчество продолжает жить в народе, вдохновляя молодежь. Аскат Жетиген выразил уверенность, что его служение родине еще впереди, и завершил обращение надеждой на скорую встречу с близкими.

Напомним, в начале марта Аскат Жетиген сообщил о давлении, угрозах и нарушениях в колонии № 27 после жалоб омбудсмену на коррупцию, заявив, что его незаконно поместили в ШИЗО. Позже, по словам адвоката Нурбека Токтакунова, после визита главы ГСИН акын освобожден из штрафного изолятора, а руководству учреждения указали на необходимость соблюдения прав заключенных.