Общество

Аскат Жетиген не может добиться расследования пыток — заявление правозащитницы

Осужденный акын Аскат Жетиген более двух с половиной лет не может добиться возбуждения уголовного дела по фактам пыток, в которых он обвиняет сотрудников ГКНБ по Бишкеку. Об этом сообщила правозащитница Гулшайыр Абдирасулова.

По ее словам, активиста избивали, применяли к нему электрошокер и душили, однако виновные до сих пор не привлечены к ответственности.

Гулшайыр Абдирасулова также заявила, что на фоне разговоров об «оттепели» остаются вопросы к правоприменительной практике. По ее мнению, часть граждан продолжает находиться под стражей без пересмотра дел либо выходит на пробацию без должной оценки со стороны государства.

Правозащитница задается вопросом, почему мать-одиночка Каныкей Аранова находится в заключении, тогда как Адилет Балтабай, по ее словам, получил срок лишь за протест против казино? По мнению Гулшайыр Абдирасуловой, остаются неясными и основания приговора Аскату Жетигену — если речь идет о нецензурной брани, то, как она отмечает, «полстраны должны были сидеть».

Правозащитница также подняла вопрос об ответственности лиц, которые, по ее словам, могли быть причастны к фабрикации уголовных дел, включая экспертов.

Гулшайыр Абдирасуловой
Фото Гулшайыр Абдирасуловой. Новое письмо Аската Жетигена

Читайте по теме
Акын Аскат Жетиген заявил о пытках в колонии после жалобы омбудсмену

Гулшайыр Абдирасулова также опубликовала новое письмо Аската Жетигена. Акын подчеркивает, что сохраняет верность своим убеждениям и не жалеет о сказанной правде, несмотря на заключение.

Он отмечает, что стойко переносит выпавшие на его долю испытания и находит утешение в том, что его творчество продолжает жить в народе, вдохновляя молодежь. Аскат Жетиген выразил уверенность, что его служение родине еще впереди, и завершил обращение надеждой на скорую встречу с близкими.

Напомним, в начале марта Аскат Жетиген сообщил о давлении, угрозах и нарушениях в колонии № 27 после жалоб омбудсмену на коррупцию, заявив, что его незаконно поместили в ШИЗО. Позже, по словам адвоката Нурбека Токтакунова, после визита главы ГСИН акын освобожден из штрафного изолятора, а руководству учреждения указали на необходимость соблюдения прав заключенных.

  • Аскат Жетиген — известный акын и гражданский активист, приговоренный к трем годам лишения свободы по обвинению в призывах к массовым беспорядкам и захвату власти. Уголовное преследование началось в марте 2024 года. Поводом стали видеообращения Аската Жетигена в социальных сетях, в которых он критиковал действия властей.
Материалы по теме
После освобождения Махабат Тажибек кызы правозащитники требуют ее реабилитации
Правозащитники призвали отозвать закон о запрете религиозного обучения детей
Президент КР готов рассмотреть заявление о помиловании Аската Жетигена
Власти КР призывают проверить факты пыток в отношении акына Аската Жетигена
Акын Аскат Жетиген заявил о пытках в колонии после жалобы омбудсмену
Делегацию Международной федерации за права человека не пустили в Кыргызстан
Ограничения гражданского общества подрывают устойчивость государств — Исмаилова
ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
Правозащитники помогли женщине, оставшейся с детьми на улице
Human Rights Watch призывает освободить правозащитницу Риту Карасартову
Популярные новости
С&nbsp;1&nbsp;июля начнут платить по&nbsp;1,2 тысячи сомов на&nbsp;детей до&nbsp;трех лет. Подробности С 1 июля начнут платить по 1,2 тысячи сомов на детей до трех лет. Подробности
Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31&nbsp;марта Бесплатная замена бессрочных водительских прав завершится 31 марта
Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и&nbsp;евро. Курс валют на&nbsp;26&nbsp;марта Рубль уверенно дорожает, немного выросли доллар и евро. Курс валют на 26 марта
Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об&nbsp;освобождении Махабат Тажибек кызы Ленинский райсуд оставил открытым вопрос об освобождении Махабат Тажибек кызы
Бизнес
Финансовый отчет ОсОО &laquo;МКК UCH Credit&raquo; за&nbsp;2025 год Финансовый отчет ОсОО «МКК UCH Credit» за 2025 год
KICB в&nbsp;рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в&nbsp;учебных заведениях страны KICB в рамках Фонда озеленения высадил 700 саженцев в учебных заведениях страны
MEGA укрепляет связь страны&nbsp;&mdash; новые улучшения в&nbsp;городах и&nbsp;селах MEGA укрепляет связь страны — новые улучшения в городах и селах
&laquo;Элдик Банк&raquo;&nbsp;&mdash; первый банк&nbsp;КР, аккредитованный в&nbsp;Зеленом климатическом фонде «Элдик Банк» — первый банк КР, аккредитованный в Зеленом климатическом фонде
27 марта, пятница
12:32
За подделку кумыса — штрафы и конфискация: закон вынесли на обсуждение За подделку кумыса — штрафы и конфискация: закон вынесл...
12:19
В Кыргызстане хотят приостановить разрешение на кремацию до 2040 года
12:13
Аскат Жетиген не может добиться расследования пыток — заявление правозащитницы
12:06
Акжол Махмудов и Нао Кусака проведут решающий третий бой
12:03
Пропавшего в Шопокове девятилетнего мальчика нашли и вернули родителям