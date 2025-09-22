Правозащитники просят президента наложить вето на закон о ликвидации НЦПП

Правозащитная организация «Бир Дуйно – Кыргызстан» призвала президента Садыра Жапарова наложить вето на проект закона об акыйкатчи, тем самым дать шанс жертвам пыток и насилия на восстановление их прав.

В распространенном обращении говорится, что по итогам миссии организации в Караколе Иссык-Кульской области 18–19 сентября Национальный центр по предупреждению пыток (НЦПП) нуждается в особом внимании и поддержке в соответствии с его статусом и мандатом.

Правозащитники подчеркивают необходимость создания национального превентивного механизма (НПМ), соответствующего международным стандартам.

«С учетом негативного влияния глобальных и региональных рисков и кризисов на устойчивое развитие нашей страны, а также принимая во внимание сохраняющиеся проблемы системной коррупции и безнаказанности, мы сталкиваемся с серьезными препятствиями на пути к позитивным переменам Наблюдаемый разрыв между местным и национальным уровнями принятия решений создает дилеммы в защите и продвижении прав и свобод человека», — говорится в письме.

В связи с этим организация призывает главу государства наложить вето на проект конституционного закона об акыйкатчи.