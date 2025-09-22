16:29
Общество

Правозащитники просят президента наложить вето на закон о ликвидации НЦПП

Правозащитная организация «Бир Дуйно – Кыргызстан» призвала президента Садыра Жапарова наложить вето на проект закона об акыйкатчи, тем самым дать шанс жертвам пыток и насилия на восстановление их прав.

В распространенном обращении говорится, что по итогам миссии организации в Караколе Иссык-Кульской области 18–19 сентября Национальный центр по предупреждению пыток (НЦПП) нуждается в особом внимании и поддержке в соответствии с его статусом и мандатом.

Правозащитники подчеркивают необходимость создания национального превентивного механизма (НПМ), соответствующего международным стандартам.

«С учетом негативного влияния глобальных и региональных рисков и кризисов на устойчивое развитие нашей страны, а также принимая во внимание сохраняющиеся проблемы системной коррупции и безнаказанности, мы сталкиваемся с серьезными препятствиями на пути к позитивным переменам Наблюдаемый разрыв между местным и национальным уровнями принятия решений создает дилеммы в защите и продвижении прав и свобод человека», — говорится в письме.

В связи с этим организация призывает главу государства наложить вето на проект конституционного закона об акыйкатчи.

Напомним, депутаты ЖК приняли конституционный закон «Об омбудсмене» 25 июня, исходя из которого собираются  ликвидировать Национальный центр по предупреждению пыток. После этого более 70 активистов подписали петицию о сохранении НЦПП. Подкомитет ООН по предупреждению пыток (ППП) выразил обеспокоенность в связи с решением упразднить независимый мониторинговый орган.
