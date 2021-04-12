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Власть
Сюжеты: Кражи невест и ранние браки, Насилие над детьми, Семейное насилие

Новости как сводки. В кабмине заседают, обсуждая насилие над женщинами и детьми

Первый вице-премьер-министр Артем Новиков провел совещание по вопросу насилия в отношении женщин и детей, сообщает пресс-служба правительства.

По словам чиновника, трагическая история молодой девушки Айзады (Канатбековой. — Прим. 24.kg) никого не оставила равнодушным.

«Эта история, к сожалению, не единственная. В последнее время в сводках новостных лент мы только и читаем сообщения о драках среди школьников со смертельным исходом, изнасиловании несовершеннолетних, женщинах, подвергшихся семейному насилию, суициде среди детей. Все эти новости напоминают сводки с фронта. Сегодня мы с вами должны принять комплекс практических действий по снижению фактов семейного насилия, разработать механизм взаимодействия инспекторов по делам несовершеннолетних со школами, социальными работниками и органами МСУ для оперативного реагирования на ту или иную ситуацию. Необходимо ужесточить законодательство в области реагирования на случай ала качуу, приравняв его к похищению человека. Надо усилить профилактику преступлений и семейного насилия, в том числе увеличить сроки административного ареста, а также запретить выезд граждан из страны без официального оформления временной опеки над детьми на срок более 30 дней», — сказал Артем Новиков.

Он подчеркнул, что на бумаге разработаны многие вещи: стратегии, концепции, планы, но в реалии они не работают.

Заместитель министра здравоохранения и социального развития Ализа Солтонбекова проинформировала: проведенный анализ показал, что зачастую суицид совершают дети не только из неблагополучных семей, но и из обычных.

Много историй, когда у родителей отсутствует культура общения с детьми, что негативно сказывается на их психологическом состоянии и приводит к трагедиям.

В 2020 году совершено 98 суицидов среди детей. Для сравнения, за 2019-й зарегистрировано 48 фактов суицида несовершеннолетних. По итогам I квартала 2021 года выявлены 1 тысяча 463 случая семейного насилия и 129 фактов насилия и жестокого обращения над детьми.

«Какое поколение мы можем вырастить в будущем, если наши дети видят ту жестокость, которая происходит в обществе сегодня? Наша главная задача — предотвратить насилие, сделать все, чтобы таких фактов больше не было. Мы должны максимально поддержать детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, обеспечивая их внеурочными занятиями, спортом по интересующим их направлениям, чтобы помочь им пережить то, с чем им пришлось столкнуться. Соответствующие государственные органы совместно с депутатским корпусом должны проработать вопрос ужесточения законодательства в отношении защиты прав детей и женщин, подвергшихся насилию. Мы должны исключить уход от ответственности по этим фактам за примирением сторон. Кроме того, следует разработать алгоритм реагирования на похищение людей по камерам «Безопасного города», чтобы патрульная милиция оперативно пресекала подобные случаи, и исключить бюрократию в этом вопросе. Соответствующее решение должно быть внесено в самое кратчайшее время», — заключил первый вице-премьер-министр.

Напомним, Айзаду Канатбекову похитили 5 апреля. Видео происшествия опубликовали в социальных сетях. Спустя два дня ее и похитителя нашли мертвыми. Эта история потрясла кыргызстанцев. Они возмущены тем, что из трагедии Бурулай в МВД не сделали никаких выводов. Только после широкого общественного резонанса глава ГУВД Бишкека лишился должности, 44 сотрудника милиции понесли служебное наказание.

Только сегодня, за один день, стало известно, что в Жайылском районе трое парней похитили 17-летнюю девочку, в Чуйской области мужчина избил пасынка и снял это на видео, а в Бишкеке подросток ударил отчима ножом за то, что тот поднял руку на его маму.
Ссылка: https://24.kg/vlast/189848/
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