Происшествия

Облил жену кипятком и сбежал в Узбекистан. Жительница Оша обратилась к мэру

Жительница Оша по имени Зарнибо на встрече с мэром рассказала, что стала жертвой семейного насилия. По ее словам, 9 марта супруг дважды плеснул ей в лицо кипящий компот, после чего сбежал в Узбекистан.

Женщина сообщила, что после нападения 27 дней она проходила лечение в больнице. По ее словам, муж и его родственники ей не помогали.

«Я осталась с четырьмя детьми. Ни разу не пришли в больницу, никакой помощи не было. Свекор сказал: «Делай что хочешь, я уже всех подкупил», — рассказала жительница южной столицы.

Зарнибо обращалась к начальнику УВД, который дважды принимал ее и обещал взять дело под контроль. Однако, по словам женщины, подозреваемого до сих пор не доставили в Кыргызстан.

«Милиция не работает. Как так получается, что уже три месяца не могут доставить человека из Узбекистана?» — сказала она и попросила мэра проконтролировать расследование.

Начальник УВД города в ответ заявил, что знает о ситуации, и пообещал, что подозреваемого вскоре задержат и доставят в страну.

По данным МВД, за девять месяцев 2025 года в электронном журнале учета органов внутренних дел зарегистрировано более 16 тысяч фактов семейного насилия. Генпрокуратура сообщала, что по фактам насилия в семье возбуждено 656 уголовных дел, пострадали 458 женщин, 104 ребенка и 94 мужчины.
