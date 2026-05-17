Общество

Каспийское море высыхает с пугающей скоростью

Фото DW. Каспийское море стремительно мелеет: ученые бьют тревогу

Площадь Каспийского моря — крупнейшего в мире замкнутого водоема — сокращается, а уровень воды продолжает снижаться. Ученые предупреждают, что этот процесс может привести к серьезным экологическим последствиям, пишет DW.

По данным исследователей, падение уровня воды в Каспии наблюдается с 1990-х годов и, вероятно, продолжится. Согласно одному из прогнозов, к концу нынешнего столетия уровень моря может снизиться до 21 метра. Сейчас максимальная глубина Каспия составляет около 1 тысячи 25 метров, а площадь — примерно 390 тысяч квадратных километров.

«Для сравнения: 18 метров — больше высоты шестиэтажного здания», — уточняет биолог из британского Университета Лидса Саймон Гудман.

По его словам, одна из ключевых причин обмеления связана с глобальным потеплением, вызванным выбросами парниковых газов от сжигания нефти, газа и угля, что усиливает испарение воды с поверхности моря.

Эксперты предупреждают, что даже снижение уровня на 10 метров может привести к высыханию значительных территорий и исчезновению почти трети площади водной поверхности Каспия. Особенно уязвимы мелководные районы на севере и северо-востоке моря.

Как отмечает DW, последствия уже заметны: участок на северо-востоке Каспийского моря, который ранее использовали десятки тысяч тюленей для весенней линьки, превратился в сушу. Это создает угрозу для экосистемы и биоразнообразия региона.
